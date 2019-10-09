09.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, СМИ, США, Украина
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Американские СМИ пропесочили нацистскую Украину

Американское издание MintPress высмеяло Украину в своей карикатуре.

На ней изображен человек в военной форме с шевроном неонацистского полка «Азов» и татуировкой в виде свастики на голове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Человек на карикатуре сидит на ящиках с оружием, один из которых подписан «Эра Обамы», а другой – «Эра Трампа».

Нацист смотрит телевизор, где в новостной ленте идет надпись «Импичмент Трампу», в над его головой мысли: «Кто будет нашим следующим союзником в Белом доме».

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