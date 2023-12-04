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The Washington Post опубликовала подробный материал о причинах провала наступления ВСУ. В статье признается, что уже в первый день попытки прорыва российской линии обороны стало очевидным – проведенные для экипажей бронемашин тренировки в Германии были бесполезны и не учитывали рельеф Запорожской области.

А уже на четвертый день безуспешных атак командование ВСУ поняло, что американские генералы разработали неудачный план наступления, передает корреспондент «ПолитНавигатора». В итоге Киев объявил о захвате Работино лишь спустя 82 дня боев вместо изначально запланированных четырех. Однако по данным российской стороны село Работино до сих пор находится в «серой зоне».

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«Целью на первые 24 часа было продвинуться почти на девять миль, достигнув деревни Работино — первоначальный рывок на юг к более масштабной цели – возвращению Мелитополя, города у Азовского моря, и перерезанию российских линий снабжения… Украинские войска ожидали появления минных полей, но были ошеломлены их плотностью. Земля была усеяна взрывчаткой в таком количестве, что некоторые были сложены штабелями. Солдаты были обучены водить свои «Брэдли» на заводе в Германии по ровной местности. Но на рыхлой земле Запорожской области, в оглушительном шуме сражения, они с трудом пробирались по узким проселкам, разминированным передовыми подразделениями. Русские, расположенные на возвышенности, немедленно начали стрелять противотанковыми ракетами. Несколько машин в колонне были подбиты, что вынудило другие машины, следовавшие за ними, свернуть с пути. Те, в свою очередь, подорвались на минах, уничтожив еще большую часть конвоя. Российские вертолеты и беспилотники налетели и атаковали скопление людей. К четвертому дню генерал Валерий Залужный, высший командующий войсками Украины, увидел достаточно. Поле боя было усеяно испепеленной западной военной техникой — американскими «Брэдли», немецкими танками «Леопард», противоминными машинами. Количество убитых и раненых подрывало моральный дух… Залужный решил, что украинские солдаты пойдут пешком небольшими группами примерно по 10 человек – процесс, который сэкономил бы технику и жизни, но был бы намного медленнее. Месяцы планирования совместно с Соединенными Штатами были отброшены в сторону на четвертый день, и уже отложенное контрнаступление, рассчитанное на выход к Азовскому морю в течение двух-трех месяцев, практически прекратилось. Вместо того, чтобы совершить девятимильный прорыв в первый день, украинцы за почти шесть месяцев, начиная с июня, продвинулись примерно на 12 миль и освободили горстку деревень. Мелитополь по-прежнему далеко за пределами досягаемости», – пишет издание.

Автор подчеркивает: «Украина вернула себе лишь около 200 квадратных миль территории, что стоило тысяч убитых и раненых и миллиардов долларов западной военной помощи только в 2023 году».

Одной из причин провала наступления ВСУ называется то, что «70% военнослужащих одной из бригад, ведущих контрнаступление, и оснащенных новейшим западным оружием, вступили в бой, не имея боевого опыта».

Газета признает, что «неудачи Украины на поле боя привели к разногласиям с Соединенными Штатами по поводу того, как лучше всего прорвать глубокую российскую оборону».

«Командующий вооруженными силами США в Европе неделями не мог связаться с высшим командующим Украины в начале кампании из-за напряженности в связи с тем, что американцы переосмысливали решения на поле боя… Каждая сторона обвиняла другую в ошибках или просчетах. Американские военные чиновники пришли к выводу, что Украина потерпела неудачу в базовой военной тактике, включая использование наземной разведки для определения плотности минных полей. Украинские официальные лица заявили, что американцы, похоже, не понимают, как ударные беспилотники и другие технологии изменили поле боя», – пишет WP.

Сейчас, когда обсуждаются причины провала, на Западе вспоминают, что рекомендовали Киеву атаковать русских раньше.

«Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы помешать России продолжать укреплять свои позиции. Украинцы колебались, настаивая на том, что они не были готовы без дополнительного вооружения и дополнительной подготовки. Контрнаступление началось в июне… Военные чиновники США были уверены, что массированная механизированная фронтальная атака по одному направлению на юге Украины приведет к решающему прорыву. Украина атаковала по трем направлениям, полагая, что это растянет силы России», – пишет издание.

Американцы также признают стойкость русских солдат.

«Часто, когда украинские солдаты добирались до российского аванпоста, они обнаруживали, что он тоже был заминирован минами-ловушками. И вместо того, чтобы отступить, российские войска удерживали свои позиции даже под сильным артиллерийским обстрелом, что означало, что украинцам пришлось бы вступить в ближний бой с применением стрелкового оружия, чтобы продвинуться вперед».

Также признаётся, что ситуацию не переломили и дальнобойные ракеты США.

«По словам украинских официальных лиц, несмотря на свою полезность, ни пусковые установки ATACMS, ни кассетное оружие не вышли из тупика на поле боя. У нас нет других стратегий. На протяжении всего контрнаступления Украина продолжала наносить удары далеко в тыл врага в попытке ослабить российские силы и посеять панику в российском обществе».

Издание подтверждает сведения, что из-за начавшегося окружения Авдеевки украинцам пришлось снять часть сил с Запорожского фронта на подмогу гарнизону возле Донецка.

«К концу октября войска 47 бригады были внезапно переброшены на восток, для защиты северного фланга Авдеевки. Западное вооружение бригады — немецкие танки Leopard и американские боевые машины Bradley – ушло вместе с ними. Передислокация в Авдеевку стала неожиданностью для бригады, но это также стало сигналом о том, что операция в Запорожье была заморожена в основном по фиксированным линиям. Согласно спутниковым снимкам, летом и осенью русские продолжали строить оборонительные сооружения в своем тылу. Вокруг села Романовское, к юго-востоку от Работино, были сооружены противотанковые рвы и бетонные пирамиды глубиной в три метра, чтобы пресечь любые дальнейшие попытки украинских войск продвинуться вперед».