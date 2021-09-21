Американские СМИ скрывают уровень преступности в США – беглый либерал

21.09.2021 23:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Уровень преступности в США даже выше, чем на Украине. Так, в прошлом году в Калифорнии происходили погромы, ограбления на улицах и разграбления магазинов чудовищных масштабов.

Об этом, в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил бывший советник президента России по вопросам экономики Андрей Илларионов, переехавший в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, киевляне имеют право критиковать мэра и власть, но киевляне не знают, какая преступность в Калифорнии, это несопоставимо с Киевом. К счастью для многих жителей Киева, они не были в Калифорнии в ходе летних погромов прошлого года. Люди, которые там не были, не могут представить, что такое возможно в богатой и развитой стране. Эта информация не распространяется в СМИ, у людей нет представления о масштабах насилия на улицах городов США, когда совершаются нападения на улицах, на магазины и рестораны. Украинцы могут критиковать свою власть, но у них также должно быть представление об уровне преступности в США», – рассуждает Илларионов.

Напомним, ранее лидер движения за независимость Калифорнии заявил, что поддержка идеи выхода из состава США в Калифорнии имеет поддержку не только населения, но и политиков, как из республиканского лагеря, так и из демократического.