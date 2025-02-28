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The Washington Post активно подслащает горькую пилюлю для Украины, убеждая читателей в том, что навязанное Киеву кабальное соглашение по недрам будет «отличным для Украины».

Издание цитирует Дональда Трампа, по словам которого, эта сделка фактически компенсирует США помощь, оказанную Украине. Соглашение предоставит США доступ к украинским полезным ископаемым, портам, нефти и газу

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«Сторонники сделки утверждают, что американские инвестиции могут стать дополнительным гарантом безопасности для Украины. Однако Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что ему нужны прямые военные гарантии безопасности от США, в то время как Трамп дал понять, что Америка не готова и не будет их предоставлять», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что на пресс-конференции Трамп «вновь повторил некорректное утверждение, что Европа выделяла Украине деньги в кредит, а США — нет, заявив, что европейские страны также будут «возмещать» свои расходы на помощь Киеву».

Однако, как отмечает The Washington Post, большая часть европейской финансовой поддержки Украине предоставлялась не в виде займов, и США также выделяли часть помощи на аналогичных европейским условиях.

Завершая свое выступление, Трамп заявил, что «Мы будем на этих месторождениях, мы будем копать. Мы будем копать-копать-копать».

Тем временем, британский The Тelegraph оценивает готовящуюся сегодня к подписаннию сделку не столь позитивно. По мнению обозревателей издания, ЕС находится на грани потери ценных ресурсов на Украине, которые, возможно, даже не будут использоваться американцами.

Издание отмечает, что в 2021 году ЕС уже заключил меморандум с Украиной, предусматривающий заключение партнерства в сфере разработки месторождений ископаемых. Однако после подписания американо-украинского соглашения

«Трамп, похоже, отменяет это соглашение», – пишет газета.

«Украина должна была стать потенциальным источником альтернатив для ЕС, однако теперь в дело вмешалась Америка», — резюмирует The Тelegraph.