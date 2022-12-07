Американские СМИ: Украина смелеет. России нечем ответить

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Удары ВСУ по российской авиабазе, где располагаются стратегические бомбардировщики, показал, что теоретически в зоне поражения может оказаться Москва.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет газета «Нью-Йорк Таймс

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«Третий за два дня удар беспилотника по территории России свидетельствует о более смелой фазе украинских атак с использованием оружия большей дальности и без страха ответных мер— Украина демонстрирует, что их сторона теперь может проникнуть вглубь России, теоретически способна нанести удар по Москве, если она того захочет. Нападения также впервые показали миллионам русских, что они тоже могут быть уязвимы», – отмечается в публикации.

При этом издание считает, что Россия мало чем может ответить Украине новым, кроме нанесения ударов по энергоинфраструктуре.

Кроме того, указывается, что в октябре «Укроборонпром» анонсировал, что «завершает разработку беспилотника с дальностью полета более 600 миль и боеголовкой весом 165 фунтов». А в воскресенье — за день до того, как были нанесены удары по двум отдаленным российским базам — компания заявила, что завершила испытания нового оружия».

В свою очередь бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев обращает внимание, что атаки дронов совпали со словами главы Пентагона, который на совместной пресс-конференции с австралийцами заявил, что Соединенные Штаты не препятствуют Украине в развитии собственных вооружений большой дальности.

«Если США согласно кивнули на атаки ВСУ на территорию нашей страны, говоря о том, что это не приведет к дальнейшей эскалации, то следующим шагом станет поставка Украине вооружения, дающего возможности проводить такие атаки, а это сильно изменит ситуацию на фронте не в нашу пользу», – опасается Царев.

Ранее, «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на свои источники, сообщила, что как минимум один из ударов по аэродром наносился при помощи находившейся поблизости группы украинского спецназа.