Американские СМИ: «Все пошло не по плану, но Путин не сдастся»

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Соединенные Штаты верили, что Россия сможет победить Украину за считанные дни, при этом Москва не ожидала, что Запад окажет Киеву столь серьезную поддержку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава московского бюро журнала «Таймс» Антон Трояновский, ставший одним из авторов недавней публикации о причинах неудач российской армии на Украине.

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В ходе интервью американской газете «Нью-Йорк таймс» у него поинтересовались, почему прогнозы на российскую операцию на Украине оказались неверными.

«Это потому, что эта война была чем-то, что никто не мог себе представить. Не только Путин просчитался. Российская элита в основном полагала, что Путин не пойдет на войну. Многие украинцы также не думали, что Путин действительно собирается вторгнуться, как и европейцы. США действительно ожидали, что Россия вторгнется, но думали, что сможет победить через несколько дней. Война настолько отличалась от всего, что происходило в последние десятилетия, что было невозможно делать обоснованные прогнозы», – сказал Трояновский.

По его словам, «было много просчетов со всех сторон».

«Путин, кроме того, не ожидал, что Запад объединится вокруг Украины, как это произошло, и, похоже, он не ожидал, что Европа так быстро переориентируется с российских ископаемых видов топлива», – отметил журналист.

Он признает, что Россия готова к большим потерям и продолжит воевать.

«Путин признает, что все пошло не по плану, но это не значит, что он сдастся. Он готов пойти на большие потери — до 300 000 человек, если верить тому, что сейчас сообщает союзникам один из членов НАТО. Путин смотрит на это так: Советский Союз потерял во Второй мировой войне 27 миллионов человек, и он убежден, что россияне готовы пострадать — больше, чем люди на Западе. Что еще хорошо, с точки зрения Кремля, работает пропагандистская машина страны. Это помогло убедить многих россиян в том, что война не идет катастрофически неправильно и что именно Запад заставляет Россию воевать. Кроме того, санкции не подорвали российскую экономику, как надеялся Запад, и большая часть мира не отвернулась от России, как некоторые ожидали», – резюмировал Трояновский.