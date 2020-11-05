05.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Украина
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Американские социологи снова сели в лужу


Кандидат в президенты США Джо Байден близок к победе, но может оказаться первым за 32 года главой государства, который придет к власти без лояльного ему Конгресса

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«В США завершилось голосование на выборах президента страны. Итоговый результат неизвестен до сих пор: ясно, однако, что триумфа демократа Джо Байдена, который предрекали почти все опросы, не случилось, хотя его победа вполне вероятна. Под угрозой и планы демократов получить большинство в Сенате. В итоге единственным гарантированным итогом выборов оказался гражданский раскол, который, поразив страну четыре года назад, продолжит нарастать», – отмечается в статье.

Кроме того, указывается, что 3 ноября американцы избирали заново треть сенаторов и весь состав Палаты представителей.

«Здесь тоже демократы и предсказывавшие им победу социологи оказались посрамлены: решительного разгрома не вышло, и республиканцы сохраняют все шансы удержать большинство в Сенате. Палата представителей остается демократической, однако новые кресла получить у партии, видимо, также не выйдет. Это значит, что Джо Байден рискует оказаться первым за 32 года президентом, который придет к власти без лояльного ему Конгресса», – пишет газета.

При этом Трамп в случае победы Байдена станет первым со времен Джорджа Буша-старшего президентом, проработавшим на своем посту лишь один срок.


«Шаткая победа демократа покажет, что идеология трампизма — сплав гражданского национализма, социального консерватизма и популизма — останется идеологией половины Америки, и не исключено, что ее предводитель попытается и дальше продолжить влиять на политику: в конце концов, отель Дональда Трампа находится в 15 минутах пешком от Белого дома», – резюмирует издание.

Напомним, что Байден опережает действующего президента, заполучив на данный момент 264 голоса в коллегии выборщиков против 214 у Трампа. Для окончательной победы нужно 270 голосов.

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