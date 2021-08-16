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16.08.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Происшествия, Россия, США
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Американские солдаты открыли огонь в аэропорту Кабула. СМИ выкладывают жуткие кадры

А аэропорту Кабула продолжается хаос, вызванный огромным наплывом желающих покинуть Афганистан, где власть перешла...

А аэропорту Кабула продолжается хаос, вызванный огромным наплывом желающих покинуть Афганистан, где власть перешла в руки талибов.

По сообщению международных информационных агентств в окрестностях аэропорта слышна стрельба.

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Как пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силах безопасности, несколько человек «погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула».

«По данным агентства Франс Пресс, это произошло, когда толпа людей вышла на взлетную полосу», – отмечает РИА.



А катарский телеканал Аl-Jazeera передает, что в аэропорту царит хаос: местные жители, опасающиеся талибов, скопились у входа в единственный аэропорт, который также перегружен сотрудниками дипломатических миссий. Их вывозят на вертолетах.

Также появились видеокадры с телами погибших в аэропорту.

«Тела убитых в аэропорту Кабула. Местные журналисты пишут, что этих людей могли задавить при попытке прорваться в самолет. Также ночью были слышны выстрелы. Американская сторона заявляет, что их военные стреляли в воздух для наведения порядка», – пишет разместивший ролик телграм-канал Mash.



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