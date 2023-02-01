Американские спецслужбы легализовали на Украине еще в 90-е – экс-глава криминальной разведки МВД

Уже в 90-е годы на Украине легально работали представители спецслужб США, с которыми сотрудничали украинские правоохранительные органы.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил бывший руководитель управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины Валерий Кур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кур признался, что сам сотрудничал с ФБР и «с удовольствием сдавал всех».

«Попасть этой информации представителям ФБР, а в то время у нас при посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине был представитель. Я лично не скрываю, скажу вам – я работал с ними, имел допуск, и часто мы вместе с сотрудниками ФБР разрабатывали преступников международного уровня, и я считал за счастье, если я, независимо от того, кто это будет, буду помогать им.

Я давал присягу, приходил, подписывал документы, они потом проходили в суде в тех же Штатах. То есть, я не скрываю, что с большим удовольствием сдавал всех, будучи источником информации, но официальным, – я, все-таки, был руководитель, начальник управления», – сказал бывший сотрудник МВД Украины.