Американские спецслужбы сорвали премьеру фильма Пригожина «16-й» в Нью-Йорке

06.11.2021 14:08 (Мск), Москва, Виктор Орлов

Представители американской полиции и ФБР остановили премьеру фильма «16-й». Сотрудники спецслужб вывели зрителей из одного из нью-йоркских кинотеатров вечером 5 ноября. А за два дня до этого, другой кинотеатр ответил отказом на предложение о прокате фильма. Первый показ был запланирован на вечер 3 ноября.

Об этом РИА Новости рассказал продюсер фильма Сергей Щеглов. По его словам, показ должен был быть закрытым, а причины отмены ему неизвестны. Кинотеатр отказал без какой-либо информации и объяснений.

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После этого компании Щеглова «Паритет Фильм» в срочном порядке была вынуждена искать еще одну независимую площадку для кинопоказа. Ей стал кинотеатр Angelika Film Center & Café, взявший на себя риск устроить показ картины и обозначивший дату – 5 ноября.

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В американских соцсетях Twitter и Reddit написали, что представители полиции и несколько сотрудников ФБР ворвались в здание кинотеатра, едва начался показ «16-го», при этом оказывавших сопротивление зрителей силой вынуждали покинуть зал. Соответствующее видео выложено в социальных сетях.

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Фильм «16-й» заявлен как киноисповедь российского бизнесмена Евгения Пригожина. Он представляет собой рассказ о выборах президента США в 2016 году.

Официальный трейлер фильма «16-й» на русском языке был выложен платформе YouTube 26 октября 2021 года.

В России премьера фильма назначена на 8 ноября в Москве.

Как известно, после выборов 2016 года в США началась кампания по их дискредитации, связанная с мнимым российским вмешательством в электоральные процессы. В качестве главного обвиняемого был назван Пригожин.

В течение двух лет спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал это дело по поручению Конгресса, однако доказательств так и не обнаружил – не выявил признаков сговора между Дональдом Трампом и россиянами.

Это не помешало Соединенным Штатам внести Евгения Пригожина и три предположительно принадлежащие ему бизнес-структуры в санкционный список.