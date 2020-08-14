Американские ударные вертолеты и спецназ сосредотачиваются на белорусской границе

14.08.2020, Москва, Олег Кравцов

В Белоруссии встревожены, что одновременно с беспорядками, устроенными майданщиками после выборов президента, в Польше проходят военные учения НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Волнения в Белоруссии сопровождаются активными военными действиями НАТО в Восточной Европе. В альянсе не раз заявляли, что проходящие в Польше на полигоне в Дравско-Поморске военные учения DEFENDER-Europe 20 Plus, – плановые. Есть опасения, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации в Белоруссии участники этих и других планируемых в сентябре в Украине, Прибалтике и в Польше маневров сконцентрируются у границ Союзного государства. Будут они выполнять роль сдерживающей силы или решатся поддержать участников протеста – неясно», – отмечается в статье.

При этом источник газеты в вооруженных силах Белоруссии сообщил, что Минск очень озабочен концентрацией сил НАТО у своих границ.

«Не исключено, что в случае обострения ситуации в нашей стране сосредоточенный на полигоне в Дравско-Поморске батальон армии США на бронетехнике будет переброшен к восточным границам Польши. Ударные вертолеты США сосредоточены в Литве у границы с РБ. Там тоже ожидается американский спецназ. Известно, что вслед за маневрами НАТО DEFENDER-Europe 20 Plus на границе Союзного государства в сентябре в Украине, Прибалтике и в Польше стартуют другие учения альянса», – сказал собеседник издания.