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31.03.2021, Москва, Антон Соколов
 
Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сирия, США, терроризм
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Американские военнослужащие перебросили боевиков ИГ на свою базу в Хасаке


Военные США доставили боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) на свою базу в сирийской провинции Хасака.

ВС США перебросили на свою базу около 40 террористов ИГ из тюрьмы Аль-Хол, контролируемой курдскими боевиками Сирийских демократических сил (СДС). Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на свои источники.

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Три американских вертолета с террористами приземлились во вторник на базе близ населенного пункта Аш-Шаддади. Местные источники сообщают, что сопровождали группу летательных аппаратов три боевых вертолета ВВС США.

По имеющимся в распоряжении журналистов данным, переброшенные боевики участвовали в боевых действиях против правительственных сил под Дейр эз-Зором.

Это не первая переброска радикальных элементов американскими военнослужащими на востоке Сирии. Источники сообщают, что на военных базах США исламисты проходят подготовку и начинают работать в интересах американского командования. Вместе с курдскими боевиками они осуществляют контрабанду сирийской нефти, которую вывозят из страны и продают под видом иракской. Поэтому возвращение Сирии к мирной жизни невыгодно для Вашингтона.

Американцы утверждают, что защищают сирийские месторождения от боевиков ИГ, которые были разбиты еще в 2017 году правительственными силами Сирии при участии «ЧВК Вагнера». На самом деле военнослужащие США перебрасывают исламистов на восток страны ради своих энергетических интересов и создания нестабильной обстановки в регионе.

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