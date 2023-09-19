Американские военные прибыли в Армению разжечь новую войну – Айк Айвазян

Айк Айвазян является координатором Антинацистского фронта Армении. По просьбе «ПолитНавигатора» он прокомментировал антироссийские выпады руководства республики, совместные с Пентагоном учения и эскалацию ситуации со стороны Азербайджана, что может привести к новой войне.

Кроме того, наш собеседник дал свою оценку перспектив ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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ПН: Недавно Киев и Бучу посетила супруга премьера Армении Анна Акопян, которая приехала в «незалежную» с грузом гуманитарной помощи. Для чего была предпринята данная поездка, и привела ли она к нужному для Еревана результату, когда Киев в итоге выступил в поддержку территориальной целостности Азербайджана после выборов президента НКР?



А.А: Да, мы наблюдаем последние резкие антироссийские выпады со стороны армянского руководства, в частности, два интервью Никола Пашиняна, в которых он высказался, что в плане безопасности Армения не может надеяться на Россию, что миротворцы провалили свою деятельность в Нагорном Карабахе и плюс к этому поездка супруги премьера в Киев.

Я думаю они связаны с тем, что Западу не удалось достичь тех результатов, к которым они стремились в НКР. То есть поднять большую антироссийскую волну, а затем начать принимать гуманитарные грузы от Азербайджана со стороны Агдама, а не со стороны Лачинского коридора, и тем самым уже начать процесс интеграции Нагорного Карабаха. После чего нахождение российских миротворцев становилось бы ненужным.

Но после смены президента в НКР был достигнут консенсус элит и парламентских сил вокруг личности нового главы, а фактически первый груз, который был принят со стороны Агдама был не азербайджанский, а российский. Этим Москва сообщает, что не собирается оставлять Нагорный Карабах в этом состоянии и даже через Азербайджан готова доставлять гуманитарную помощь.

Кроме этого, нам известно, что те соросовские круги, которые в этой республике при Араме Арутюняне имели людей в правительстве и даже своё представительство в Совете безопасности, оказались недовольными и их сейчас выводят из процесса принятия решений. Даже есть слухи, что они собираются вывезти свои семьи из Нагорного Карабаха.

То есть тот план быстрой интеграции в состав Азербайджана и организации вывода армянского населения из НКР, чего добивается Запад, на сегодняшний момент провалился. Следовательно, была дана команда из Вашингтона, что нужно резко усилить антироссийские выходки уже на уровне правительства и главы государства Армении.

И визит Анны Акопян связан именно с этим, то есть руководство Армении провоцирует Россию на ухудшение отношений, чтобы она стала отвечать на уровне президента. На этом фоне Ереван имел бы возможность ускорить разрыв отношений с Россией. И Владимир Путин во время своего последнего выступления на Восточном экономическом форуме поступил мудро и не стал обострять ситуацию, сказав, что никаких проблем с Николом Пашиняном нет.

Наверное, ждали, что он сейчас начнёт его ругать, официальные шаги предпринимать и так далее, но кроме ноты протеста пока никаких действий нет. Очевидно, что из Белого дома дано жесткое указание интенсивно двигаться в сторону разрыва отношений с Россией и требовать вывода российской базы.

В сухом остатке можно сказать, что в итоге не удался вывод российских миротворцев из НКР через мощную антироссийскую волну и интенсивную интеграцию с Азербайджаном – поэтому они уже на фронте самой Армении стали предпринимать такие враждебные шаги, чтобы преднамеренно усугубить ситуацию.

ПН: Впервые в истории армяно-российских отношений в МИД РФ был вызван посол РА в России Вагаршак Арутюнян, которому была передана нота протеста. В череде серии недружественных шагов были названы как раз поездка Анны Акопян на Украину и запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Но в тексте ноты указывался и выпад спикера парламента в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, и арест журналиста «Sputnik Армения» Геворкяна и блогера Бадаляна. Подобный шаг – это признак кризиса во взаимоотношениях стран? И можно ли расценивать арест журналиста и блогера как начало репрессий в Армении в отношении пророссийских деятелей и активистов?

А.А: Эти репрессии вполне возможны, но не прямо сейчас, а чуть позже, когда руководство Армении официально встанет на путь вражды с Россией. Тогда уже разрыв отношений должен быть не только на уровне правительств, а всеобъемлющим. По логике, когда и общественные взаимосвязи, и культурное взаимодействие должны быть порушены, а использование русского языка резко ограничено, как и вещание российского телевидения, – тогда на данном фоне и могут начаться серьезные политические преследования.

И конкретно в данном случае МИД РФ не мог не ответить, потому что действительно спикер парламента Армении повёл себя хамским образом. И президент, и власти России, как я говорил ранее, не пошли на дальнейшее обострение отношений, чтобы на мой взгляд выиграть время. Ведь даже каждый выигранный месяц – это на пользу, так как лучше, чтобы негативные процессы начались позже, чем прямо сейчас.

Арест Геворкяна и Бадаляна, возможно, был рассчитан на то, что ответа от России не будет. Не знаю по какому принципу власти Армении выбрали именно их, и, наверное, связано это с тем, что в социальных сетях есть русскоязычные телеграм-каналы, принадлежащие Мику Бадаляну, которые ассоциируются с российским информационным влиянием. Его активность в социальных сетях и на акциях протеста, видимо, раздражала. Так как всё вертится вокруг публичности и пропаганды, то чиновники порой оценивают значимость деятелей по количеству их подписчиков.

В итоге, к сожалению, был в вызван посол РА в МИД РФ, что является беспрецедентным, так как Армения является официальным союзником России. Видно, что это было хорошо организованная в кабинетах западных спецслужб провокация, рассчитанная как раз на резкое ухудшение отношений между странами.

ПН: Как надо рассматривать отзыв представителя РА из состава ОДКБ? Это уже шаг к выходу республики из состава организации?

А.А: Думаю, что вероятность того, что Запад заставит Армению выйти из ОДКБ большая, но не стопроцентная. Возможно, что окончательный выход и не произойдёт из-за каких-то геополитических обстоятельств. Но вероятность действительно значительная и к этому всё идёт.

То, что планируется выход из организации было видно в последние несколько месяцев, когда Ереван обвинил её в том, что она не выполняет свои обязательства. При этом на протяжении длительного времени руководство ОДКБ напоминает, что пакет помощи для Армении готов и его только необходимо подписать.

Данный пакет включает и военно-техническую, и политическую помощь, при этом указывается, что если, например, руководство РА не захочет воспринимать политическую часть, то оно может выбрать только последнюю – военно-техническую.

Наблюдатели ОДКБ, а также представитель МИД РФ Мария Захарова говорили о миротворческой миссии организации, которую она может осуществить в Армении. Например, в марте было заявление трёх общественных организаций офицеров запаса армии, СНБ и полиции, в котором они требовали, чтобы Никол Пашинян незамедлительно подписал пакет помощи, предоставляемый ОДКБ.

И буквально несколько дней назад те же организации подтвердили своё заявление, еще раз потребовали в более жёсткой форме, чтобы премьер завизировал предлагаемый документ.

Сейчас как раз на фоне скопления азербайджанских войск вокруг Армении наличие такой миротворческой миссии и наблюдателей ОДКБ было бы сдерживающим фактором, чтобы у Баку не возникло желание еще раз начать боевые действия. Я думаю, что из-за этого данный пакет помощи и не подписывается, так как Запад рассчитывает сделать вероятным новую эскалацию широкомасштабных боевых действий либо войну.

За то, что попытка выхода из ОДКБ будет предпринята говорит о том, что не власти Армении в конечном итоге это решают, а за океаном.

ПН: В Армении начались учения Eagle Partner 2023 совместно с США на базе учебного центра «Зар». По данными Минобороны страны, цель учений — отработать «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач», а также повысить готовность армянских войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Но каковы реальные цели данных учений? И способны ли они остановить возможную агрессию Азербайджана? Или этот как раз очередной шаг по переориентации на Запад?

А.А: Это взаимосвязано с отказом подписать пакет помощи от ОДКБ. С одной стороны, предпринимаются шаги по разрыву с оборонительной организацией, а с другой стороны в Армению вводятся войска из США, и мы не знаем после этих учений данные подразделения уйдут или часть из них может остаться.

Я не военный эксперт, но знаю, что это элитные спецподразделения и кроме того буквально два дня назад в страну приехали еще и два американских генерала. С чем это может быть связано? Обычно американцы куда-то входят, то можно ожидать, что они готовят взорвать данный регион.

Думаю, надо напомнить, что когда в прошлом года была эскалация с Азербайджаном и их войска атаковали позиции Армении, то 102-ая российская военная база выполняла определённые боевые задачи и заняла, как я знаю, вторые линии обороны, чтобы азербайджанская армия не продвигалась вперёд.

В итоге так и произошло, азербайджанцы смогли вклиниться в первую линию нашей обороны, но поскольку на второй уже стояли российские части, то они отказались от дальнейших наступательных действий. И тогда конфликт был остановлен.

Теперь же, если Западу хочется открыть тот же самый Зангезурский коридор, что совпадает с интересами Баку, и если они смогут спровоцировать новую войну, то нужно будет какое-то подразделение, которое сможет блокировать возможные действия 102-ой российской военной базы на территории Армении.

Такую роль могут выполнить как раз те самые элитные части, участвующие в сегодняшних учениях, чтобы российские военные не смоги вовремя прийти на помощь и встать между конфликтующими сторонами, чтобы не допустить ещё большую эскалацию конфликта.

Плюс они сами могут подталкивать конфликт, устроив провокации в отношении азербайджанцев, чтобы те свалили её на армянские вооруженные силы и начали бы новую войну. И вариантов как бы очень много. Это – диверсии, провокации и даже то, что американцы могут выступить в форме армянских военнослужащих. Всё это будет направлено на то, чтобы взорвать весь регион.

Потом после того как война будет уже развязана, всё в итоге свалят на Россию, заявив, что Москва не помогла или даже больше – скажут, что совместно с Баку напала на Армению. И данные спецподразделения Пентагона прибыли сюда для выполнения специальных операций на территории нашей страны вовсе не для сдерживания, а наоборот, для провоцирования агрессии.

ПН: В последние недели снова возникла угроза возобновления полномасштабных боевых действий между Арменией и Азербайджаном. При этом Никол Пашинян позвонил многим лидерам, в том числе Макрону и Блинкену, но проигнорировал российского президента.

Насколько сейчас велика опасность новой войны и есть ли угроза оккупации Сюника и всей южной Армении для проведения «Зангезурского коридора»? Кстати сейчас в Азербайджане всерьез говорят о принадлежности этих земель «Западному Азербайджану».

А.А: Нынешний Азербайджан не признаёт себя правопреемником Азербайджанской ССР, и в Баку ведут свою историю от той мусаватистской республики, которая существовала в начале ХХ века после революции. Потому что, если бы они были правопреемниками советской республики, то вопрос Карабаха решался бы по советским законам.

А Баку выгодно, чтобы это решалось, например, по Александропольскому договору 3 декабря 1920 года, когда Армения проиграла войну с Турцией и в результате получила территорию в 9 – 10 тысяч квадратных километров.

Это потом уже Советский Союз сделал Армянскую ССР в нынешних размерах из 30 тысяч квадратных километров. И, скорее всего, они идут по этому пути, рассчитывая снова урезать Армению. И, кстати, бывший министр иностранных дел Азербайджана некоторое время назад практически прямо так и сказал, что решать вопросы демаркации и делимитации по советским картам невыгодно.

Он вспомнил как раз исторические события до осени 1920 года, когда тогдашняя армяно-турецкая война, спровоцированная Великобританией, привела к катастрофе.

Думаю, что готовится именно такой сценарий – оккупация Сюника, создание там неподконтрольной для Армении зоны и открытие через неё этого Зангезурского коридора для того, чтобы Азербайджан, Турция и западные игроки имели там своё влияние.

Подобное будет очень напоминать нынешний север Сирии, которая вроде и сирийская территория, но там находятся войска всех соседних государств, при этом незаконно. К примеру, те же турецкие, израильские и американские войска, которых никто не приглашал. Единственное – это российские войска, приехавшие по просьбе официального Дамаска.

То есть такая вероятность очень большая и думаю, что американцы и британцы будут её всё больше и больше приближать.

А то, что Пашинян не звонил Путину входит как раз в перечень тех недружественных шагов, которые осуществляет Ереван в отношении России. То есть Москва имеет большое влияние на Южном Кавказе, существует военная база в республике, вложения российского капитала самые большие, существуют многолетние связи, да и многие армяне работают в России и в этой ситуации не звонить Владимиру Путину – это как раз проявление негативного пренебрежительного отношения.

Президент России в этом плане профессионал и на такие мелкие провокации не поддаётся, но всё равно данный фон остаётся и тем самым Пашинян демонстрирует отказ от дальнейшего сотрудничества. Поэтому, скорее всего, дело действительно идёт к войне, вероятность которой уже сейчас высока.

ПН: Какова же сейчас ситуация с Нагорным Карабахом, от которого отказался Ереван? Каковы перспективы этой непризнанной республики и местного населения?

А.А: Ранее Россия была посредником, в том числе и в решении статуса Нагорного Карабаха, так как до того, как Пашинян признал его частью Азербайджана, принадлежность территорий была неопределённой и спорной.

После того, как Ереван признал Арцах за Баку, Москва уже не может быть таким посредником. Но что важно на данный момент, так это то, что сама эта непризнанная республика существует.

У неё есть президент, парламент, государственные органы и они никуда не исчезли. Президент России сказал, что есть гуманитарная часть вопроса и надеется, что в Азербайджане нет желания устраивать этнические чистки армян из Нагорного Карабаха. То есть Баку придётся договариваться как-то с армянами НКР. А договариваться означает то, что за день этого не случится. То есть может быть на много лет вперёд – это фактическое сохранение статуса-кво.

То есть пока они договорятся, а может и не договорятся, пройдёт определённое время. При этом Владимир Путин чётко высказал своё мнение, что эти переговоры должны идти мягко, то есть без применения силы. И такой вариант совершенно невыгоден Западу и поэтому он так хотел, как можно быстрее вывести армянское население из Нагорного Карабаха.

В связи с тем, что сейчас процессы проистекают быстро, а не десятилетия, как ранее, но всё равно определённый задел на несколько лет имеется. Вот как Россия вела переговоры по Донбассу, когда восемь лет обсуждался его статус, и Москва предъявляла киевскому режиму требования по защите прав русского и русскоязычного населения. Поэтому аналогии и тут просматриваются.

Поэтому развитие пойдёт, скорее всего, по данному сценарию и в принципе это выгодный сценарий для народа Нагорного Карабаха, потому что на Армению надеяться нечего, так как Ереван полностью взял курс на отказ от Арцаха, поэтому карабахцы сами должны решать свою судьбу.

И как посредник Россия также жизненно важный для НКР, потому что интересы совпадают. И если статус-кво удастся растянуть на несколько лет вперёд, то за это время может поменяться кардинально геополитическая ситуация в мире и вопрос может решится в другом ключе.

И здесь есть важный момент – в Нагорном Карабахе действует русская община, в которую входят этнические русские, славяне и граждане России. Её представители утверждают, что в НКР проживает сейчас около 50 тысяч граждан РФ. Это, во-первых. А во-вторых в России действует с 1999 года закон, в котором указывается какие лица могут считаться соотечественниками. И представители русской общины высказывают мысль о том, что более 90% жителей Карабаха подпадают под понятие – соотечественники России.

То есть, если Нагорный Карабах проявит себя в том плане, что он хочет стать частью многонационального Русского мира, то это был бы хороший сигнал, в том числе, и для самой России. Ведь это продемонстрировало бы всем, что карабахцы не хотят быть провинцией Азербайджана, который идёт в сторону Турции и Запада.

Кстати, это решение Нагорный Карабах принял еще при Российской Империи, когда она освободила территории от персидского ига. И тогда армяне этого региона посчитали, что хотят быть с Россией.

Но сейчас важно выиграть время, чтобы повернуть ход процессов в другое русло. Кстати, следует напомнить, что когда был избран новый президент НКР Самвел Шахраманян, то он прямо заявил, что всё происходящее в Арцахе – это прямое следствие войны между Россией и Западом.

Это очень важно, что он подобное отметил, ведь в данном случае уже чётко, если раскрыть эту фразу, понимается, что ЕС, США и Великобритании нужен Нагорный Карабах в качестве жертвы, а также для удара по России. России нужен Нагорный Карабах, чтобы, опираясь на армянское население, остаться там в плане военного присутствия.

Фактически Самвел Шахраманян невольно раскрыл для всех кто враг, а кто друг армянского народа. Поэтому в Карабахе сейчас есть консенсус вокруг него, и он пытается выиграть время, идя на какие-то переговоры гуманитарного характера при посредничестве России.

ПН: Почему, по Вашему мнению, последовала такая резкая реакция со стороны Анкары и Баку на выборы президента НКР? Ведь ранее фигуру Самвела Шахраманяна рассматривали как способную на компромиссы и переговоры.

А.А: Могу добавить, что на Западе, как и в Турции и Азербайджане, рассчитывали, что политическая система в НКР после ухода Арутюняна рассыплется, то есть начнётся борьба за власть и появятся непримиримые политические противоречия. Но этого не произошло, наоборот, состоялось согласование общей позиции и консолидация вокруг Самвела Шахраманяна.

Кстати, сам новый президент в своём выступлении отметил, что фактически рассчитывать на Ереван нечего и нужно самим решать вопрос собственного выживания при поддержке России. Фактически можно сказать, что Москва делает из Нагорного Карабаха настоящий субъект.

Кстати, в 2025 году уже закончится нынешний срок нахождения миротворческого контингента, так как по соглашению от 9 ноября 2020 года Армения и Азербайджан за шесть месяцев до окончания срока должны ответить на вопрос – хотят ли они продлить его деятельность или нет. Если руководство Армении большими шагами идёт к Западу, то я не уверен, что Ереван согласится на нахождение российских миротворцев.

Поэтому может оно и к лучшему, что так происходит, значит Россия будет договариваться с Азербайджаном и предлагать ему вести переговоры непосредственно с Нагорным Карабахом.

ПН: Недавно Лавров вынужден был заявить в ответ на высказывание чиновников РА о том, что якобы Россия «сдала» Карабах Азербайджану следующей фразой: «Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить».

В чём смысл таких обвинений со стороны сторонников Пашиняна? Снова пытаются переложить ответственность за всё на Москву? Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума отметил, что территориальный статус Карабаха Никол Пашинян зафиксировал в Пражском заявлении октября 2022 года.

А.А: Россия готова была быть посредником и в этом вопросе. Кстати, в договоре по окончании войны от 9 ноября 2020 года нет пункта о том, что Нагорный Карабах признаётся частью Азербайджана. И получается, что сама российская сторона не рассчитывала, на то, что этот вопрос будет решён. Нам предлагалось оставить решение статуса НКР на потом, когда другие спорные моменты будут решены.

А что говорит армянское руководство? Оно утверждает, что Россия предлагала отложить решение НКР на потом, Азербайджан с этим не согласился, а Москва в свою очередь не заставила Баку пойти на исполнение договора, не настояла на своём, не предприняла шаги для того, чтобы это произошло.

Но надо чётко сказать, что почти два года, когда переговоры шли с момента подписания соглашения при посредничестве России, Армения не соглашалась признавать Карабах частью Азербайджана, а как только Никол Пашинян уехал на переговоры на Запад, когда прошла встреча в Праге 6 октября 2022 года, тогда он уже подписал заявление, которое ссылается на Алма-атинскую декларацию декабря 1991 года, где бывшие советские республики признают территориальную целостность друг друга по тем административным границам, существовавшим во время СССР.

И тут есть один момент. Пашинян заявляет, что в его решении подписать в Праге данный документ нет ничего нового. Ведь якобы Армения в далёком 1991-м году и так приняла территориальную целостность Азербайджана, и он просто еще раз повторил это. Но здесь он явно лукавит, потому что, когда подписывалась Алмаатинская декларация о целях и принципах СНГ Азербайджан еще не был в составе подписантов, так как вошёл в данное объединение позже (24 сентября 1993 года).

То есть в Праге англосаксы схитрили, так как даже когда подписывалась Алма-атинская декларация тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян сделал оговорку, что не признаёт территориальную целостность Азербайджана с Нагорным Карабахом. То есть не было ни одного документа, на который могли бы опереться, чтобы признать Арцах в составе Азербайджана.

И что они сделали? Взяли Алмаатинскую декларацию, когда Азербайджан еще не был членом СНГ, и просто в своём заявлении в Праге сделали на неё ссылку, мол мы признаём территориальную целостность друг друга в соответствии с данным документом 1991 года. То есть – это элементарная и преднамеренная фальсификация!

Я думаю, что тогда в Праге на Никола Пашиняна надавили и сказали, если ты не будешь подписывать данный документ, то западные страны не будут гарантировать существование такой Армении с теми границами, которые сейчас есть. И просто подсунули бумагу, сказав – вот на основе Алмаатинской декларации давайте принимайте Нагорный Карабах в состав Азербайджана.

И после этого Ильхам Алиев постоянно ссылается на то, что Никол Пашинян признал Карабах в составе Азербайджана и Россия в этом плане уже не может быть посредником. Но это, конечно, не означает того, что Москва снимает с себя миссию по обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха.