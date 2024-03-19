Американские военные проведут десантирование в Арктике

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Военнослужащие США проведут отработку высадки десанта в арктической зоне в ходе учений Arctic Edge, которые продлятся до 22 марта.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков уверен, что американцы используют опыт российских десантников.

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«Американцы явно у нас подсмотрели, как мы несколько раз десантников высаживали на «северах». Видимо, решили проверить, что могут их десантники сделать. То есть они сейчас используют наш опыт», – сказал эксперт «Известиям».

Он напомнил, что в 2020 году военнослужащие российских ВДВ первыми в мире десантировались в Заполярье с высоты 10 километров. Высадка была в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, ее обеспечили три военно-транспортных самолета Ил-76. Во время этой операции было опробовано новое снаряжение и оборудование, приспособленное под суровые арктические условия.

«Американский флот активно осваивает северные регионы, включая проведение ракетных и торпедных стрельб. Это говорит о том, что люди серьезно рассматривают Арктику как возможное поле боя в будущем. Они к этому готовятся, они отрабатывают разные технологии, в том числе подледной войны», – добавил Болтенков.

В свою очередь военный аналитик Юрий Лямин обратил внимание, что в связи с вступлением в состав НАТО Финляндии и Швеции северный фланг альянса очень серьезно усиливается.

«Нужно учитывать, что через Арктику расстояния относительно близкие между США, Канадой, Норвегией, Швецией. И всё это угрожает нам с севера. Эти операции, естественно, против кого-то должны быть направлены, сейчас — против России», – убежден Лямин.

Экс-командующий Тихоокеанским флотом РФ Сергей Авакянц подчеркнул, что Запад очень обеспокоен теми усилиями, которые Россия предпринимает по развитию Арктики, Северного морского пути, экономической деятельности и, конечно, теми мероприятиями, которые проводит Российская Федерация на упреждение по обеспечению безопасности.

«Сейчас это становится наиболее актуальным, потому что под угрозой находятся южные коммуникации через Красное море. Хуситы предпринимают все меры, чтобы этот путь стал наиболее опасным», – напомнил адмирал.

По его словам, учения Arctic Edge демонстрация НАТО возможностей по воздействию на Северный морской путь и российскую экономическую зону.

«Россия предпринимает в этом плане абсолютно оправданные усилия, и политика наша в том, что касается развития Севера, очень своевременная и правильная. Единственное, надо еще больше ускориться и перед лицом такой опасности обеспечить 100% безопасность нашей главной северной коммуникации и наших экономических возможностей по освоению Арктики», – резюмировал Авакянц.