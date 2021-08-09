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09.08.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сирия, США
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Американские военные в сирийской Хасаке получили новую партию снабжения

Американские войска, которые незаконно располагаются на территории Сирии, получили очередную партию снабжения. Военное командование...

Американские войска, которые незаконно располагаются на территории Сирии, получили очередную партию снабжения. Военное командование США укрепляет свои позиции в ближневосточной стране, продолжая ползучую агрессию в регионе.

Сообщается, что колонна грузовых автомобилей с контейнерами пересекла иракско-сирийскую границу и направилась к военной базе американцев в Аш-Шаддади, расположенной в провинции Хасака.

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США разместили свои силы в Сирии якобы для борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Сейчас американские военные сконцентрировались на разворовывании сирийской нефти и получении прибыли от ее продажи, что подтверждают местные СМИ. Накануне очередная колонна из 80 грузовиков, среди которых были цистерны и рефрижераторы, покинула территорию Сирии через нелегальный погранпереход Аль-Валид. В контрабанде иностранцам помогают местные боевики, среди которых немало бывших членов ИГ.

Террористов разгромила сирийская армия. Правительственные подразделения в результате продолжительной масштабной операции вернули под контроль Дамаска территории, которые ранее занимали боевики. В ходе активной фазы антитеррористической операции эффективно проявила себя «ЧВК Вагнера»*.

При попытке выбить террористов с нефтезавода «Коноко» в районе Хшама в провинции Дейр эз-Зор по «вагнеровцам» был нанесен авиаудар американских ВВС. Успешное наступление пехотных отрядов сообщества патриотов Пентагон попытался остановить с помощью боевой авиации.

Против нескольких отрядов были применены истребители, бомбардировщики, а также боевые вертолеты. По мнению экспертов, именно после инцидента в районе нефтезавода «ЧВК Вагнера» стала непобедимым подразделением.



Очередная партия снабжения, доставленная из Ирака в Сирию, указывает на то, что военное командование США пока не спешит выводить свои силы с незаконно занимаемой территории в Сирии. Официальный Дамаск неоднократно призывал международное сообщество обратить внимание на агрессию Вашингтона и способствовать выводу американских войск с территории ближневосточной страны.

* — «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.

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