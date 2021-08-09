09.08.2021, Москва, Максим Никифоров

Американские войска, которые незаконно располагаются на территории Сирии, получили очередную партию снабжения. Военное командование США укрепляет свои позиции в ближневосточной стране, продолжая ползучую агрессию в регионе.

Сообщается , что колонна грузовых автомобилей с контейнерами пересекла иракско-сирийскую границу и направилась к военной базе американцев в Аш-Шаддади, расположенной в провинции Хасака.

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США разместили свои силы в Сирии якобы для борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Сейчас американские военные сконцентрировались на разворовывании сирийской нефти и получении прибыли от ее продажи, что подтверждают местные СМИ. Накануне очередная колонна из 80 грузовиков, среди которых были цистерны и рефрижераторы, покинула территорию Сирии через нелегальный погранпереход Аль-Валид. В контрабанде иностранцам помогают местные боевики, среди которых немало бывших членов ИГ.

Террористов разгромила сирийская армия. Правительственные подразделения в результате продолжительной масштабной операции вернули под контроль Дамаска территории, которые ранее занимали боевики. В ходе активной фазы антитеррористической операции эффективно проявила себя «ЧВК Вагнера»*.

При попытке выбить террористов с нефтезавода «Коноко» в районе Хшама в провинции Дейр эз-Зор по «вагнеровцам» был нанесен авиаудар американских ВВС. Успешное наступление пехотных отрядов сообщества патриотов Пентагон попытался остановить с помощью боевой авиации.

Против нескольких отрядов были применены истребители, бомбардировщики, а также боевые вертолеты. По мнению экспертов, именно после инцидента в районе нефтезавода «ЧВК Вагнера» стала непобедимым подразделением.

Очередная партия снабжения, доставленная из Ирака в Сирию, указывает на то, что военное командование США пока не спешит выводить свои силы с незаконно занимаемой территории в Сирии. Официальный Дамаск неоднократно призывал международное сообщество обратить внимание на агрессию Вашингтона и способствовать выводу американских войск с территории ближневосточной страны.

* — «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.