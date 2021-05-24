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24.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, США, Сюжет дня
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Американские войска наводнили Албанию

В рамках военных маневров НАТО «Защитник Европы 2021» прошли показательные учения на площади Матери...

В рамках военных маневров НАТО «Защитник Европы 2021» прошли показательные учения на площади Матери Терезы в албанской столице Тиране.

Об этом сообщает EkonomiaOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Демонстрацию силы Североатлантического альянса албанской столице посетили президент страны Илир Мета, премьер-министр Эди Рама и посол Соединенных Штатов Америки в Албании Юри Ким.

«Это исторический момент, готовность и наша способность гарантировать предотвращение конфликтов, поддержание мира и защиту наших народов, – заявила в своем выступлении по случаю Ким. – Албанцы и американцы работают вместе и все лучше узнают друг друга. Я рад, что наши солдаты в военной форме чувствуют себя в Албании также комфортно, как и мы – дипломаты, одетые в деловые костюмы. Они гордятся тем, что Соединенные Штаты называют Албанию своим другом и союзником. В качестве друзей и союзников американские и албанские солдаты были вместе в многочисленных конфликтах. Из этих эпизодов мы знаем, что у Америки есть настоящий друг – Албания».

В свою очередь премьер-министр Албании Эди Рама выразил благодарность армиям, участвовавшим в учениях, и подчеркнул, что «Защитник Европы 2021» станет новой отправной точкой для отношений между Албанией и США.

«Я хочу выразить признательность всем юношам и девушкам в военной форме, которые участвуют в этих учениях и представляют собой гарантию безопасности для албанцев и Албании, и выразить признательность их семьям, которые ежедневно приносят жертву, пока их родные заботятся о своих собратьях по оружию», – сказал Рама.

Напомним, что в рамках учений НАТО «Защитник Европы 2021», которые являются, по сути, бряцанием оружием перед Россией и Китаем, в Албанию прибыли более 28 тысяч военнослужащих НАТО, из них 6 тысяч военнослужащих непосредственно из США с более 700 единицами военной техники.


При этом геополитические эксперты давно отмечают, что США сделали ставку на албанцев в своем проекте полного поглощения постюгославского пространства.

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