Американские войска в Польше выходят боком Украине

27.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Размещение американских войск в Польше на постоянной основе представляет собой серьезную проблему для Украины.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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«Как это ни парадоксально, но значительное военное присутствие США в Польше Украине выходит боком. Для нас лучше, чтобы НАТО и американцы наращивали присутствие в регионе Черного моря, в Румынии и Болгарии. Фактически мы конкурируем с поляками и балтами за американское военное внимание», – сказал украинский генерал.

По его словам, то, что ушло в Балтийский регион, уже не пойдет в Черноморский.

«К тому же, и без того небольшое военное сотрудничество поляков и балтов с Украиной становится все менее актуальным для них. Более того, если посмотреть на опубликованные военные планы Польши, то становится понятным, что они строят стратегию, исходя из того, что вся Украина захвачена Россией. Собственно, поэтому им и нужна военная поддержка США. А поэтому Украине стоит больше думать о том, как затянуть американцев в Черное море. На этом направлении мы с поляками – прямые конкуренты», – резюмировал Романенко.

В Нью-Йорке президенты США и Польши подписали декларацию об увеличении американского военного контингента в Польше до пяти тысяч военнослужащих.