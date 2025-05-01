Американские «ястребы» плачутся: Украина стала могилой для Республиканской партии

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Агентство Bloomberg публикует материал, в котором проводится мысль о том, что Украина стала «могилой» для традиционной внешней политики Республиканской партии США. «Покойся с миром» – так обращается автор статьи к внешнеполитической платформе американских «слонов».

«Республиканская партия США переживает глубочайший кризис своего внешнеполитического мировоззрения — и Украина стала ареной, где этот кризис достиг апогея», – говорится в публикации.

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Авторы материала пишут, что , если американская политика в отношении России и Украины кажется хаотичной, то дело тут не столько в разногласиях среди экспертов, сколько в трусости и безволии самой партии.

«Глубинное разложение произошло не на уровне идей, а на уровне характера — и это куда опаснее», – добавляют авторы.

Иллюстрацией к своим тезисам в агентстве Bloomberg избрали украинский кейс – то, что в материале иронически названо «Сто дней «мира за один день». По мнению авторов статьи, Трамп «проваливает свои обещания и меняет приоритеты США в угоду Кремлю».

«С начала президентской кампании Дональд Трамп повторял за Рональдом Рейганом его лозунг «мир через силу», обещая завершить войну в Украине «за один день». Однако сто дней его нового срока истекли, а конфликт продолжается. И в воздухе повисает вопрос: что собирается предпринять Республиканская партия, если ее лидер потерпит фиаско?», – отмечает Bloomberg.

Пока что, по оценке авторов агентства, тактика Трампа по Украине выглядит как «мир через капитуляцию»:

«Он устраняет из своей администрации тех, кто готов был вести жесткий диалог с Москвой — например, генерала Кита Келлога, ранее планировавшегося как координатор по украинскому конфликту, — и делает ставку на лоялистов вроде Стива Уиткоффа, который вместо давления на Кремль предлагает «морковку» и оставляет «палку» для Киева».

Фактически, Трамп надеется навязать Украине сдачу позиций, назвав это «миром», и тем самым наладить личную и политическую близость с Путиным — на условиях признания территорий и легализации российских достижений в ходе войны, сетует Bloomberg.

Не менее опасным авторы считают и вариант выхода Вашингтона из переговоров:

«Не исключено и обратное: Трамп может в любой момент взбеситься, почувствовав себя слабым, и просто «выйти из игры», когда станет ясно, что его призывы вроде «Владимир, прекрати!» — не работают. Как намекает госсекретарь Марко Рубио, у администрации есть «иные приоритеты», и в ближайшее время она может просто умыть руки, предоставив россиянам, украинцам и европейцам «разгребать» все самим»

По оценке авторов материала, «это было бы не чем иным, как «геополитическим rage-quit» — в стиле подростка, бросающего игру в ярости».

В материале констатируется бессилие традиционных боссов и авторитетов Республиканской партии перед дипломатическими кульбитами администрации Трампа.

«Казалось бы, Республиканская партия не должна этого допустить? Неужели в Конгрессе и Белом доме не осталось ястребов эпохи Рейгана, для которых Америка — это «сияющий город на холме» и гарантия безопасности свободного мира? Таких людей действительно можно вспомнить: влияние на уши президента, как считается, имеют сенатор Линдси Грэм, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц, тот же Рубио. Но все они сдались», – сетует агентство.

Как отмечает Bloomberg, Уолтц, несмотря на свои внутренние «ястребиные» импульсы, не в состоянии реализовать их — даже нанимать единомышленников ему не позволяют. А Рубио, как всегда, красноречив до глупости, объясняет любую позицию Трампа — даже если она противоречит тому, что он говорил утром.

И даже Линдси Грэм, некогда ближайший союзник Джона Маккейна в битве с Россией, «теперь цепляется за одобрение Трампа как за последний шанс переизбраться в родной Южной Каролине».

А ведь, так было не всегда, добавляет агентство.

«Еще в 2022 году Грэм и Рубио вместе с демократами выступали за законопроект, запрещающий признание любых российских территориальных захватов. Сегодня они полностью подчиняются любой новой линии, исходящей от Трампа — даже если это означает признание Крыма и Донбасса частью России», – говорится в материале.

Авторы материалв попытались дать свой ответ на вопрос: почему Республиканская партия больше не способна на самостоятельную внешнюю политику.

«В попытке объяснить эту внешнеполитическую шизофрению аналитики, как, например, Эмма Эшфорд из вашингтонского Центра Стимсона, говорят о конкуренции трех идеологических направлений внутри Республиканской партии. Это: старорежимные рейгановцы, убежденные, что Америка должна и дальше доминировать в мировой системе и защищать таких стран, как Украина. Приоритизаторы, которые считают, что США необходимо сосредоточиться на Азии, а из Европы и Ближнего Востока стоит уйти. И изоляционисты из MAGA, отрицающие особую роль США в мире и рассматривающие внешнюю политику как набор сделок — от бесплатного прохода американских кораблей через Суэц и Панаму до полного отказа от поддержки союзников».

Агентство называет вице-президента Джей Ди Вэнса «ярким представителем последнего лагеря»

По оценке Bloomberg, все три упомянутые фракции ведут борьбу за влияние, и Трамп, не имея четкой доктрины, мечется между ними, создавая еще больше хаоса.

«Основная проблема не в конкуренции идей, а в том, что идеи вообще утратили значение. Внешняя политика Республиканской партии опустилась с уровня идеологий до уровня личной преданности одному человеку. Это уже не борьба измов — это культ личности, лишённый стратегического мышления. Единственные, кто отваживается говорить правду — такие, как конгрессмен Дон Бэкон из Небраски. Он открыто критикует Трампа за мягкость в отношении Путина и призывает США действовать в духе Рейгана: «Это момент истины, когда Америка должна показать, что не готова потакать насилию и агрессии сильного против слабого». Но таких голосов почти не слышно», – сетует Bloomberg.

В итоге, как заключает Bloomberg, «самой большой угрозой для США и мира становится не Путин и не война на Украине, а внутреннее гниение «Старой, но уже не Великой партии» — страх, стадный инстинкт и готовность молчать перед лицом самозваного короля».