13.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Американские журналисты унизили украинского президента

Президент Украины Владимир Зеленский был унижен американскими журналистами во время своего пресс-марафона в одном из киевских кафе.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский актер и телеведущий Петр Мага, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Маги, унижение состояло в том, что американские журналисты требовали от Зеленского отвечать на английском языке, а он соглашался на это.

«Я очень люблю общаться с молодыми и у меня сегодня совпало мнение с моими студентами. Я говорю: «Что вас раздражало в поведении журналистов и в поведении президента. Мы полностью сошлись во мнении об общении с американским журналистом.

Понимаете, когда мой президент – я мог не голосовать за него, но сейчас это мой президент, начинает отвечать и американский журналист ему говорит: «На английском, пожалуйста». Извините, почему? Это мой президент, его язык – украинский, правильно? Он в своей стране может говорить так, как он хочет, и ты, дорогой американский журналист, можешь командовать у себя дома, а не моему президенту, как ему говорить среди наших людей», – заявил Мага.

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