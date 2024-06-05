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Западные танки уступают в бою технике, разработанной еще в советское время

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», украинский танкист, участник карательной операции против ЛДНР Дмитрий Балабуха, приговоренный в 2019-м к девяти годам за бытовое убийство, а ныне переходящий на офицерскую должность в штурмовой роте, формирующейся из заключенных.

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В интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» у него поинтересовались, насколько конкуренты отечественные танки с западными.

«На некоторых рубежах мы выезжали первыми и после нашей боевой работы нам помогали Leopard 2А5 и 2А6. Могу сказать, наша техника не хуже себя показала, в некоторых случаях, может быть, даже и лучше. Весомый плюс Leopard – он более быстрый. С определенными задачами он справлялся банально лучше, потому что на скорости врывался на позиции и так же быстро покидал их. Я бы не сказал, что в западных танках какая-нибудь суперброня. Мы оснащены динамической защитой 4С20. Она, в принципе, избавляет нас от всех видов кумулятивных снарядов. У меня есть экипажи, которые выдерживали по три попадания ПТУРа. Поэтому я бы не сказал, что у нас защита похуже. Я видел, как Abrams из одного попадания «Ланцета» терял боеспособность и в принципе выгорал», – сказал Балабуха.

Он считает, что западные танки хуже вооружены.

«В наших танках пушки большего калибра, более мощные. Есть еще такой момент: на западном танке четыре человека, а не три. Там есть отдельный заряжающий, поэтому возникает дополнительный человеческий фактор. У нас везде есть заряжающие механизмы, процесс автоматизирован, не нужно терять время. Я каждые 8 ​​секунд могу стрелять», – отметил танкист.

По его словам, как в начале 2022-го, так и сейчас уровень подготовки российских танкистов «реально высокий».

«Если анализировать последний год боев, в которых я участвовал на Купянском направлении в направлении Боровой, враг показывает очень высокий класс. Но многое из того, как мы применяем танки, для них тоже стало новинкой. И следует ожидать, что они это будут повторять», – резюмировал Балабуха.