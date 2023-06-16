Американский аферист: «После Путина будет какое-то дерьмо»

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Американский финансист-аферист Уильям Браудер хотел бы, чтобы президентом России стал блогер-уголовник Алексей Навальный, но не верит, что это возможно.

Об этом заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые звонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу в руководстве одного из лидеров оппозиции, которые сидят в тюрьме. Кого-то вроде Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина или Алексея Навального, кто получит власть и будет руководить страной ответственным образом, обеспечивая интеграцию с Западом. Это чисто мои фантазии, вероятность того, что они сбудутся, низка. Полагаю, что вероятность правительства с Навальным и Кара-Мурзой 10%. С вероятностью 90% после Путина будет какое-то дерьмо», – сказал Браудер.

Участвовавший в разговоре бывший адвокат олигарха-иноагента Михаила Ходорковского Владимир Пастухов надеется, что в России «после Путина» вновь решающую роль начнут играть олигархи.

«Это может быть постепенное поражение, которое можно сравнить с приготовлением на медленном огне. От этого зависит, как будет выглядеть исход. Наиболее вероятно, что через короткий срок после периода хаоса придут к власти такие люди, как Собянин, Мишустин, Греф и другие. И в этот момент будут иметь большое значение олигархи, которые сегодня бессильны, потому что они отлучены от власти, как и все из нас. Но так как у них есть деньги и все еще есть связи, они вернутся обратно», — полагает Пастухов.

Напомним, что 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов на сумму четыре миллиарда рублей и приговорил его к 9 годам лишения свободы заочно.