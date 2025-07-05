Американский аналитик: «Мы закончили с украинским проектом. Это безнадежно»
В США явно заметен резкий крен в сторону от глобалистской повестки.
Об этом на канале «Dialogue Works» заявил американский эксперт, основатель Krainer Analytics, публицист Алекс Крайнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть каналы связи и поддержки, но все они постепенно закрываются. Для США нет смысла продолжать вкладывать свои ресурсы в проект, который уже провалился. Это всё расходы, которые практически не приносят пользы США. Я думаю, что Трамп и его администрация были искренни, когда говорили, что хотят уйти от глобального порядка, основанного на правилах, и перейти к многополярной интеграции. Нельзя быть немного на их [глобалистов] стороне, чтобы продолжать немного поддерживать Украину и немного враждовать с Ираном. Ты либо на одной стороне, либо на другой», – сказал Крайнер.
Он считает, что команда Трампа «последовательна и ясна в том, что они хотят вывести США из этих глобалистских авантюр».
«Когда я отбрасываю риторику и смотрю на то, что они делают, это последовательный сигнал. На прошлой неделе созданное при Трампе [в 2017 году] подразделение по противодействию России и давлению на неё, чтобы заставить пойти на переговоры, разрабатывать стратегии для этого, включая атаки под чужим флагом и так далее… Трамп просто распустил это подразделение. Они уволили всех людей, которые были в этом комитете и закрыли его. Так что это ещё один сигнал того, что мы закончили с проектом «Украина», это безнадёжное дело», – добавил эксперт.
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