Американский аналитик призвал бомбить украинские тоннели и путепроводыамериканский аналитик

России пора нанести удары по крупнейшим украинским логистическим узлам, уничтожив в том числе туннели и путепроводы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политический аналитик из Нью Йорка Майкл Овергрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, это поможет остановить поставки западной помощи на Украину.

«Не пора ли бомбить туннели и мосты на Западной Украине? Обязательно пора. Мы знаем с вами историю – Испания выслала танки «Леопард». Она их погрузила на пароход, дальше они куда пойдут?

Одесса же сейчас, что называется, не принимает. Рени, Иличевск? Не принимает, дорогие друзья. Дальше что будет? Ну, понятно, танки доедут до Констанцы, а потом своим ходом через Румынию, на тралах, наверное, поедут. Конечно, пора бомбить, вот тут бы нам их и встретить», – сказал эксперт.