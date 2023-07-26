Американский аналитик призвал бомбить украинские тоннели и путепроводыамериканский аналитик

Анатолий Лапин.  
26.07.2023 14:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Транспорт, Украина


России пора нанести удары по крупнейшим украинским логистическим узлам, уничтожив в том числе туннели и путепроводы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политический аналитик из Нью Йорка Майкл Овергрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России пора нанести удары по крупнейшим украинским логистическим узлам, уничтожив в том числе туннели...

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По мнению эксперта, это поможет остановить поставки западной помощи на Украину.

«Не пора ли бомбить туннели и мосты на Западной Украине? Обязательно пора. Мы знаем с вами историю – Испания выслала танки «Леопард». Она их погрузила на пароход, дальше они куда пойдут?

Одесса же сейчас, что называется, не принимает. Рени, Иличевск? Не принимает, дорогие друзья. Дальше что будет? Ну, понятно, танки доедут до Констанцы, а потом своим ходом через Румынию, на тралах, наверное, поедут. Конечно, пора бомбить, вот тут бы нам их и встретить», – сказал эксперт.

«Необходимо поражать и обстреливать элементы инфраструктуры, в том числе и этот самый случай с туннелями. Это находится на территории Украины, под главными Карпатами, и там, совершенно точно, перерезав эти туннели, можно все остановить наглухо», – заявил Овергрин.

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