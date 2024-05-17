Все то, что американские неоконсерваторы планировали против Москвы, разжигая конфликт на Украине, сейчас бумерангом возвращается по США, в то время, как Россия и Китай выигрывают борьбу за глобальный Юг.

Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил американский политический аналитик и радиоведущий Гарланд Никсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русским бы не торопиться. То же самое и с Китаем. По иронии судьбы, именно то, что неоконсерваторы планировали для Украины, возвращается к ним бумерангом. Помните: это должно было ослабить Россию, это должно было связать Россию, они говорили, что они будут связаны там всегда, их народ разозлится и повернётся против них, о, это будет ужасно. Все эти вещи происходят здесь, в США. Неоконсерваторы сейчас увязли там, их люди злы на них за все деньги, которые тратятся впустую. Никто не хочет воевать с Россией, никто не хочет терять людей, но время идёт, и в долгосрочной перспективе это гораздо более пагубно для США», – сказал Никсон.

«Также это очень дорого обходится США, и русские, и китайцы воспользовались возможностью этого конкретного конфликта, не в негативном, а в конструктивном смысле, чтобы использовать это для просвещения людей глобального Юга: посмотрите на этих людей, посмотрите на то, кем они являются. Думаю, что глобальный Юг в результате этого конфликта действительно сместился в сторону по ряду причин, сместился в сторону России и Китая. Так что чем дольше это продолжается, тем сильнее становится Россия и Китай. Это укрепляет их отношения с глобальным Югом», – отметил он.



«И это даёт им время, чтобы построить свою экономику, чтобы работать над тем, чтобы как можно дальше отделиться от экономики США и перенаправить свои товары в другие части мира. Так что, если бы я был русским, я бы вообще не спешил. Как мы говорим на кораблях: сохраняйте курс и скорость», – объяснил аналитик.