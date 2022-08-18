Американский аналитик: США используют Украину для пиара своего оружия

18.08.2022  10:46 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, США


США используют Украину и военную ситуацию в этой стране для рекламы своего оружия с целью его дальнейшей продажи. В том числе, это касается тех же РСЗО HIMARS, которые преподносились как некое чудо-оружие, но на деле, как уже заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, не смогли оказать существенного влияния на течение спецоперации.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США используют Украину и военную ситуацию в этой стране для рекламы своего оружия с...

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«Это и пиар-акция, естественно, и, естественно, набор информации, данных, которые потом будут использоваться, переписываться определенные тактические наставления. Но действительно, в реальной войне эти «Хаймарсы»… Ну что, «Хаймарсы»? Ну, РСЗО, ну и что, окей? Они же втюхивают его – в той же Финляндии сейчас будут, Нидерланды покупают. Чисто так, дорогая игрушка, продаем, пользуйтесь.

Причем, если надо, мы ее вам выключим дистанционно, чтобы вы там особо сильно не привыкали. Все. Там все договорено, все смазано уже давным-давно, там рука руку моет, это коррумпировано от и до. Там боевые качества уже мало кого интересуют. Но дурачкам снизу, плебсу, лапшу на уши вешают, конечно. И он «хавает» эту лапшу, очень хотят, чтоб Америка защищала, и что у Америки самое лучшее оружие в мире», – заявил Мартьянов.

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