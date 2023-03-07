Американский аналитик: Только безразличие Москвы позволило нарастить снабжение ВСУ
Безразличная и вялая реакция Москвы на наращивание поставок натовского оружия Украине удивила весь мир и позволила Западу полноценно спонсировать войну.
Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил сотрудник американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«До начала войны никто не ожидал, что США с союзниками поставили бы оружие в таком количестве и качестве. Тогда, в январе 2022 года речь шла о противотанковых ракетах. По отношению к «Хаймарсам» или «Абрамсам» – это детские игрушки.
В то время даже самые ярые сторонники поставок оружия даже не мечтали о «Хаймарсах» и «Абрамсах». События развивались непредсказуемо для всех», – сказал Чарап.
По его словам, слишком индифферентная позиция России в этом вопросе удивила весь мир и позволила Западу существенно нарастить поставки.
«Я лично не ожидал, чтобы такого уровня помощь была возможна без особой реакции на это со стороны России.
Вспомните, в 2015 году, при администрации Обамы, все опасались эскалации, если США поставят «Джавелины», – подытожил аналитик.
Спасибо!
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