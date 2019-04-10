Американский аналитик: Украинцы – никчёмные диверсанты без элементарного мышления

10.04.2019, Киев, Максим Карпенко

За пять лет Украина не сделала ничего для возвращения Крыма. Чтобы отбить полуостров у России, ей нужно развивать военно—морской флот и засылать в Крым диверсантов.

Об этом в интервью газете «День» заявил президент американского агентства Jamestown Foundation Глен Говард, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, главная проблема украинцев в том, что они привыкли делать все эмоционально и с наскока.

«Говорят мои украинские друзья: «Нам нужно вернуть Крым», на это я отвечаю: «Хорошо, но прошло пять лет, и что вы сделали?» Они не сделали ничего за исключением установления наземной блокады.

Но что еще вы сделали? Крым окружен водой, поэтому если вы хотите его вернуть, то вам нужно развивать военно-морские силы. Это очень элементарное мышление. Но проблема в Украине — что люди не думают стратегически и наперед. Их мышление всегда эмоциональное в вопросах нацбезопасности: они думают эмоционально о Майдане, Донбассе, хотят бежать на баррикады…

Нужно создавать специальные группы саботажа и отправлять их в Крым. Это — война. То, что делает Россия в Украине, — это война. Нужны асимметричные приемы ведения войны, чтобы быть способными воевать против России. Также вам нужны катера, которые могут развивать скорость 60 узлов в час. Такие катера чрезвычайно быстрые и способны сделать то, что не могут российские корабли», — заявил Говард.