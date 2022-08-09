Американский аналитик: ВКС РФ пока не задействованы в полную силу

09.08.2022  17:44 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Пока военный потенциал и возможности российской армии остаются достаточно высокими.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Самуэль Чарап, один из авторов подготовленного американским аналитическим центром Rand Corporation доклада о вероятности прямой войны НАТО и России на фоне конфликта на Украине.

Пока военный потенциал и возможности российской армии остаются достаточно высокими. Об этом, передает корреспондент...

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У него поинтересовались, насколько вероятно применение Россией ядерного оружия в ходе СВО.

«В докладе ядерный вопрос не рассматривали. Но если говорить о моем личном мнении, то ядерное оружие против Украины применят только в случае краха российской армии и отсутствия неядерных возможностей для ответа. Но пока ни краха нет, и неядерные способности российской армии остаются достаточными», – сказал аналитик киевскому интернет-изданию «Страна».

По его словам, с самого начала конфликта было «очевидно, что Россия использует не все военные способности, особенно те, которые применимы в конфликте с НАТО».

«Авиация принимает ограниченное участие в войне в Украине, российские воздушно-космические силы (ВКС) остаются в основном незадействованными. Если добавить к этому примерно две тысячи боеголовок нестратегического ядерного оружия, способности военно-морского флота вне акватории Черного моря – то это не шутка для НАТО, а серьезная угроза.

Конечно, Россия стала намного более слабой, но это в основном касается сухопутных войск, ВДВ. А это не те виды вооружений, которые, как предполагается, будут самыми угрожающими для НАТО, за исключением крылатых ракет (потому что у России их, конечно, стало меньше), – считает Чарап.

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