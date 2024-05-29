Американский аналитик: Зеленский – коррумпированный комик в роли диктатора

Нет ничего предосудительного, что воюющая страна вынуждена переходить к диктатуре, однако президент Украины Владимир Зеленский – самый неподходящий для этого человек.

Об этом в эфире интернет-блога Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Демократия уродлива, неэффективна, она создаёт раскол в обществе, особенно в такие горячие времена, когда этим могут воспользоваться ваши оппоненты. Так что самая большая слабость, которую Украина могла бы выдвинуть против русских, заключалась бы в наличие жизнеспособной политической оппозиции, которую русские затем могли бы поддержать и создать более глубокие расколы внутри Украины. А с украинской точки зрения, на войне вам нужны единство командования, лидерства, единство фокуса. И если вы не можете поддерживать демократию, поддерживать выборы так, как они поддерживались бы в мирное время, вы снимаете это с повестки дня и просто сосредотачиваетесь на победе в войне. Проблема заключается в человеке, который является диктатором. Он не подходит для этой задачи. Во-первых, потому что вы хотели бы, чтобы ваш диктатор был честным, чтобы он был человеком, которого нельзя было бы подкупить ни властью, ни деньгами, человеком, который заботится об Украине», – сказал Риттер.

Он добавил, что такой человек должен был бы быть сосредоточен исключительно на победе в войне, но Зеленский сосредоточен только на поддержании коррупции.

«Всё дело в коррупции. Всё, что он делает для победы в войне, имеет коррупционную составляющую. Речь идёт о получении большего количества ресурсов, зная, что значительный их процент будет снят политической и экономической элитой с верхушки, чтобы обогатиться. Именно так работает Украина. Зеленский – первый человек, снятый с верхушки. Он самый неподходящий человек для этой работы. Он не политик, он комик», – объяснил аналитик.