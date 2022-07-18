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Новости Украины

До начала специальной военной операции Вооружённых сил России на Украине, общественности достоверно было известно о существовании пяти биологических лабораторий Пентагона на территории Неньки: в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве. Причём, биолабы в Киеве и Одессе якобы имели третий уровень аккредитации.

Данные, полученные российскими военными медиками на освобождённых от бандеровцев территориях бывшей Украины, показывают, что тайных лабораторий, организованных Пентагоном для ведения биологической войны, может быть намного больше.

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Две новые американские биолаборатории были обнаружены союзными силами в Рубежном и Северодонецке. Укронацики так торопились убраться из этих населённых пунктов, что не выполнили инструкцию американских хозяев – вывезти или уничтожить содержимое «биологических коллекций», где содержались возбудители опасных болезней и патогены. Единственное, что им удалось – заминировать обе лаборатории.

ВСУ всеми силами пытались удержать здесь линию фронта. И теперь понятно почему. Попавшие в руки российских экспертов биологические материалы способны вызвать эффект разорвавшейся водородной бомбы среди мировой общественности, а также подтвердить нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Сейчас на месте преступных экспериментов работают взрывотехники, после которых внутрь зайдут следователи и криминалисты. Основываясь на уже имеющейся информации, можно представить, какие «подарки» могут хранить брошенные секретные лаборатории.

Как ранее сообщали официальные источники Минобороны РФ, медицинское обследование нескольких тысяч украинских военнопленных, включающее развёрнутый анализ крови, дают удручающую статистику, позволяющую сделать однозначный вывод: над украинскими военнослужащими годами проводились негласные биологические эксперименты американскими живодёрами при полном попустительстве марионеточного киевского режима.

По данным медицинской статистики, треть обследованных военнопленных переболели (или заражены) гепатитом «А», более 4% — лихорадкой с почечным синдромом, ещё 20% страдают лихорадкой Западного Нила.

Судя по тому, что в сентябре прошлого года в Подмосковье эпидемическими службами была зафиксирована экзотическая лихорадка Западного Нила, вызвавшая массовый падёж птиц и нарушение экологического баланса региона, можно обоснованно предположить, что за этим инцидентом отчётливо прослеживаются уши Пентагона и его украинских «шестёрок».

Кстати, против лихорадки Западного Нила наукой до сих пор не создано эффективных методов лечения. Летальность инфекции не превышает 4%, однако на дыхательную, иммунную, нервную и сердечно-сосудистую системы человека эта дрянь действует разрушительно, превращая здоровых людей в хронически больных.

По данным российских медиков, при стационарном лечении военнопленных ВСУ в медицинских учреждениях наблюдается отсутствие терапевтического эффекта при введении антибактериальных препаратов. В их крови выявляются высокие концентрации антибиотиков, в том числе сульфаниламидов и фторхинолонов.

Этот факт может свидетельствовать о предварительной накачке украинских военнослужащих антибиотиками перед отправкой на «нулевую линию» и подготовке личного состава к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения, например, возбудителем холеры, что косвенно подтверждает информацию Минобороны России о планах применения украинскими диверсионными подразделениями средств биологической войны.

Вообще, специалисты отмечают, что в американских планах подготовки к биологической войне ключевая роль отводится применению неявных и невысокой летальности инфекций против населения и летальных средств для уничтожения поголовья сельскохозяйственных животных, хотя имеются данные, что в некоторых биолабораториях (Львов) шло изучение смертельных штаммов чумы и конго-крымской геморрагической лихорадки. Причём для их изучения лаборатории должны иметь пятый, наивысший, уровень аккредитации, что никак не вяжется со вторым-третьим уровнем безопасности украинских биолабов Пентагона.

Исходя из уже имеющихся данных, складывается чёткая картина подготовки Пентагона к биологической войне: противнику планируется нанести мощный экономический ущерб в сельскохозяйственной сфере, а населению предстоит пройти через волны изматывающих пандемий, надёжно выключающих активные слои из производственных процессов.

Чума, сибирская язва, холера, чёрная оспа – дикость, средневековое варварство и пережиток прошлого. В XXI веке биологическая война должна быть неявной и при этом массовой, чтобы заставить противника «работать на аптеку», резко снизив потенциал страны к сопротивлению. Ослабленное таким образом государство можно брать голыми руками.

На этом фоне крайне подозрительно выглядят нехарактерные массовые инфекции, регулярно вспыхивающие в прилегающих к России регионах Украины в последние годы, а также массовый мор свиней на Херсонщине, бушевавший несколько лет назад, сильно снизивший поголовье и крепко ударивший по карману и качеству питания рядового «громадянина».

В докладе подрядчиков Пентагона на Украине Black&Veatch и Metabiota фигурируют документы с шифром «ТАР», направленные на изучение вирусов, способных нанести серьёзный ущерб сельскому хозяйству: сап, африканская и классическая чума свиней, высокопатогенный птичий грипп, болезнь Ньюкасла (азиатская чума птиц), что переводит подозрение в уверенность.

И это ещё неизвестно, какую картину выдаст массовая диспансеризация миллионов новых граждан России на освобождённых территориях бывшей Украины.

Просто напомним, что, в результате «реформ» откровенно навязанного Украине Западом президента Ющенко, инфекционная обстановка в Неньке сравнима с эпидемической обстановкой начала XX века, когда от чахотки частенько сгорали состоятельные мещане и даже представители высших сословий, а бытовым сифилисом болели сёлами и уездами.

Украинское военно-биологическое досье Пентагона постоянно дополняется новыми фактами и документами. Продолжение следует.