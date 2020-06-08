Американский бунт может пойти на пользу Донбассу

08.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Раскол в американском политическом истеблишменте дает Украине шанс на освобождение из-под внешнего влияния, под давлением которого Киев продолжает войну против ЛДНР.

Об этом в своем блоге пишет редактор киевской интернет-газеты «Страна» Игорь Гужва, получивший в Австрии политическое убежище из-за преследований на Украине.

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Он отмечает, что некоторыми наблюдателями высказываются робкие надежды, что события в США могут пойти на пользу Украине.

«Например, что ослабнет американский Левиафан, который прямо влияет и на Украину. Ведь именно из США курировали «реформу» нашей полиции. А различные «тихие американцы» из Госдепа, спецслужб и Минюста контролируют НАБУ, САП, бывшего генпрокурора Рябошапку и нынешнюю Венедиктову, а также пытаются окончательно взять под контроль судебную систему. Именно они, во-многом, и диктуют политику продолжения войны на Донбассе», – пишет журналист.

Кроме того, продолжает он, высказываются надежды, что американцы, на фоне акций протеста перестанут «нести демократию» в другие страны, сосредоточившись на решении своих многочисленных внутренних проблем и перенаправят деньги от украинских грантоедов на программы помощи неблагополучным слоям собственного населения.

«Но, как по мне, это излишне оптимистичные ожидания. Левиафана нельзя сокрушить, разгромив магазины на Манхэттене. Стремление США сохранить глобальное доминирование не исчезнет из-за того, что полиция и Нацгвардия становятся на колени.

Другой вопрос, что раскол в американской власти, провоцирующий постоянные внутренние кризисы в США (по крайней мере, до президентских выборов), дает определенный шанс для Украины ослабить внешнее управление. Но для того, чтоб этим шансом воспользоваться, нужна политическая воля поменять курс страны», – резюмирует Гужва.