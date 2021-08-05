Американский Центр Вильсона: «Нельзя позволить Сербии расширить влияние России и Китая в регионе»

05.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Вашингтонский Центр Вильсона в отчете, посвященном решению косовской проблемы, заключает, что США и ЕС должны «укрепить суверенитет Косово», чтобы помешать Сербии проводить интересы Китая и России на Балканах.

Об этом сообщает «Голос Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы доклада «Укрепление суверенитета Косово: почему это важно и что следует делать», отмечают, что именно сейчас Западу представилась уникальная возможность устранить один из основных источников межгосударственной напряженности на Западных Балканах, учитывая, что новое «правительство» Косово получило значительное парламентское большинство в Приштине «на платформе прогресса и борьбы с коррупцией». Утверждается, что новая энергичная поддержка США и ЕС необходима для достижения цели существования независимых, полиэтнических государств, мирно сосуществующих на Западных Балканах. В документе утверждается, что правительство Косово привержено этим принципам, а официальный Белград – нет.

Авторы считают, что Соединенные Штаты и ЕС должны столкнуться, как утверждается, с «властями Сербии, которые становятся все более авторитарными и ее дестабилизирующей внешней политикой». Они считают, что западные страны, «позволили Сербии занять привилегированное положение среди стран Западных Балкан», движимые опасениями, что Белград может оказаться под еще большим влиянием Москвы. Эксперты из Центра Вильсона считают, что Сербия «способствует усилению влияния недемократических государств на Западных Балканах», а также что Россия и Китай используют ее «как средство для увеличения своей собственной власти и влияния и подрыва преимущества Запада».

«Возобновление действий укреплению суверенитета Косово является одним из средств, с помощью которого партнеры Косово могут выразить свою приверженность своему демократическому партнеру и выразить принципиальное отношение к нелиберальным и дестабилизирующим действиям Сербии и противодействию усилению ее вооруженных сил в сотрудничестве с Россией и Китаем, – утверждают авторы доклада. – Рекомендуется удвоить усилия по приему Косово, как «ключа к внутренней и международной безопасности» в такие международные организации, как Совет Европы, ОБСЕ, Всемирная организация здравоохранения, Интерпол и ЮНЕСКО».

Центр Вильсона призывает Запад к возобновлению диалога, но «признавая суверенитет и территориальную целостность каждой стороны» переговоров, при этом США и ЕС должны недвусмысленно отказаться от любых попыток изменения сложившихся границ. И потребовать от Сербии прекратить кампанию по отзыву независимости Косово.

Среди рекомендаций доклада – побудить пять стран-членов ЕС, которые не признали Косово – Кипр, Грецию, Румынию, Словакию и Испанию, изменить свою позицию.