Американский десантный катамаран зашел в Черное море вслед за эсминцем и разведчиком

17.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Черное море вошло высокоскоростное десантное судно Yuma военно-морского флота США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Украинский милитарный портал».

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«Судно, скоростной катамаран, зашло в черноморскую акваторию после ракетного эсминца военно-морского флота США USS Roosevelt и разведчика HMS Enterprise Королевского ВМФ Великобритании», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году Yuma дважды побывала в Одессе. Первый раз – 29 июня 2019 года перед началом международных учений SeaBreeze, куда было доставлено оборудование, снаряжение и военная техника американской стороны. Второй – 19 сентября 2019 года, цель этого визита не сообщалась.

Также уточняется, что суда такого типа являются многоцелевыми и предназначены для работы в мелководных портах и ​​фарватерах, могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники.