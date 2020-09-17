Американский десантный катамаран зашел в Черное море вслед за эсминцем и разведчиком
В Черное море вошло высокоскоростное десантное судно Yuma военно-морского флота США.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Украинский милитарный портал».
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«Судно, скоростной катамаран, зашло в черноморскую акваторию после ракетного эсминца военно-морского флота США USS Roosevelt и разведчика HMS Enterprise Королевского ВМФ Великобритании», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году Yuma дважды побывала в Одессе. Первый раз – 29 июня 2019 года перед началом международных учений SeaBreeze, куда было доставлено оборудование, снаряжение и военная техника американской стороны. Второй – 19 сентября 2019 года, цель этого визита не сообщалась.
Также уточняется, что суда такого типа являются многоцелевыми и предназначены для работы в мелководных портах и фарватерах, могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники.
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