Американский дипломат: Байден лично отказал Киеву в поставках дальнобойных РСЗО
Президент США Джо Байден лично решил отказать Киеву в поставках дальнобойного ракетного вооружения, которое позволяло бы ВСУ наносить удары по территории России.
Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший посол США в России, координатор антироссийских санкций в офисе президента Украины Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По информации Макфола, Украина получит лишь РСЗО ближнего радиуса действия.
«HIMARS они будут, но они не будут посылать ATACM. В чем разница? HIMARS – множественная ракетная система, но эти ракеты имеют радиус действия 8-10 километров.
А другая системы имеет радиус действия 300 километров. То есть, вторая система имеет возможность атаковать Россию очень глубоко. И Байден сам решил, что такое оружие он не хочет давать Украине. Я не соглашаюсь с этим решением. Я считаю, что нужно давать чем больше, тем лучше», – заявил Макфол.
Ранее президент США Джо Байден написал статью для влиятельного американского издания The New York Times, в которой указал, что Штаты будут поставлять на Украину оружие и технику дальше, но запрещают Киеву атаковать российские территории:
«Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами.
Спасибо!
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