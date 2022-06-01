Американский дипломат: Байден лично отказал Киеву в поставках дальнобойных РСЗО

01.06.2022  16:18 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Президент США Джо Байден лично решил отказать Киеву в поставках дальнобойного ракетного вооружения, которое позволяло бы ВСУ наносить удары по территории России.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший посол США в России, координатор антироссийских санкций в офисе президента Украины Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден лично решил отказать Киеву в поставках дальнобойного ракетного вооружения, которое...

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По информации Макфола, Украина получит лишь РСЗО ближнего радиуса действия.

«HIMARS они будут, но они не будут посылать ATACM. В чем разница? HIMARS – множественная ракетная система, но эти ракеты имеют радиус действия 8-10 километров.

А другая системы имеет радиус действия 300 километров. То есть, вторая система имеет возможность атаковать Россию очень глубоко. И Байден сам решил, что такое оружие он не хочет давать Украине. Я не соглашаюсь с этим решением. Я считаю, что нужно давать чем больше, тем лучше», – заявил Макфол.

Ранее президент США Джо Байден написал статью для влиятельного американского издания The New York Times, в которой указал, что Штаты будут поставлять на Украину оружие и технику дальше, но запрещают Киеву атаковать российские территории:

«Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами.

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