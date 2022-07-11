Американский дипломат боится, что после Джонсона поддержка Украины британцами снизится

Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был самым сильным западным лидером.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен в том, что Великобритания продолжит сильную поддержку Украины, но Джонсон был очень интересной фигурой, и мы не можем ожидать такого-же стойкого, сильного подхода от человека, который станет его последователем», – сказал дипломат.

«Он был, на мой взгляд, самым сильным руководителем на Западе в этом кризисе. И я не могу сказать, что тот, кто придет вместо него, будет таким же», – заявил Хербст.