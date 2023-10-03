Американский дипломат гонит украинскую армию на убой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина несет слишком большие потери в попытках наступления, но должна продолжать в том же духе, чтобы выйти победителем.

Об этом в эфире интернет-канала Ukrlife заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Хербст при этом посчитал, что сдерживающие накат превосходящих сил противника российские военные плохо воюют.

«Их слабости еще остаются, их военные плохо воюют, хотя они, безусловно, воюют лучше сегодня, чем год назад. Но все-таки их солдаты не вдохновлены сильно воевать. Они хотят пережить. Ваши солдаты вдохновлены победить. Потому что они понимают, что у них нет другого выбора. Несмотря на недостатки в американских и западных решениях, все-таки, ситуация на поле битвы идет в вашу сторону. Слишком медленно, слишком многими потерями, хотя эти потери меньше сейчас, потому что вы изменили свою тактику, и слава богу. Поэтому наша робость, наша медленность стоит чего-то для вас, и это жаль. Но если вы будете продолжать эту политику, вы все-таки будете победителями», – заявил Хербст.

Напомним, в середине сентября президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления, июня этого года, Украина потеряла 71,5 тысячи солдат. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, только за сентябрь украинская армия лишилась 17 тысяч человек.