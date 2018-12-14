14.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Мнение, Политика, Россия, США, Украина
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Американский дипломат: «Мы хотим лишить Россию армии и флота»

Реальная причина введения экономических санкций против РФ – это лишить Россию сильной армии и флота, что послужит интересам администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол США на Украине, директор евразийского центра атлантического совета Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его (Трампа – прим. ред.) главные советники – господин Болтон, господин Помпео, господин Мэттис, трезво и мудро понимают важность Украины, понимают угрозу со стороны агрессивной политики Кремля, политики реванша, и они прекрасно понимают нужду американской помощи Украине для того, чтобы противостоять российской агрессии. Сам президент Трамп, может быть, это и понимает, но главное – это политика его администрации значительно сильнее и лучше, чем политика администрации Обамы в этой области. Нужно отдать Обаме должное в том, что он наложил санкции на Кремль, и я бы не сказал, что санкции Трампа лучше, но и не хуже. Но Трамп перегнал Обаму в области снабжения Украины оружием», – отметил американец.

Также экс-посол рассказал, какие последствия для Российской Федерации имеют санкции США.

«Международный валютный фонд, и даже главные российские экономические официальные лица говорят, что из-за этих санкций валовый внутренний продукт теряет больше процента в год» – добавил политик.

На замечание, что при наличии газа и нефти это не большая проблема, Хербст заявил, что это – значительное давление на экономику и признался, что реальные цели США – лишить Россию сильной армии.

«Процент в год – это значительно. И пока санкции не убедили кремлёвских шефов изменять свою политику агрессии. Но если Кремль на самом деле идёт по пути агрессии разве мы хотим, чтоб у них была сильная экономика? Мы хотим, чтобы их экономика была слабее, потому, что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь. И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот. Поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам», – резюмировал он.

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