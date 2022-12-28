Американский дипломат: нам кровь из носу нужна победа Украины
Запад поддерживает Украину, чтобы в мире воцарились его ценности.
Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очевидно, что Россия больше не верит в ООН, в принципы, которые мотивировали ООН и до сих пор мотивируют остальных членов ООН. Это правила уважения к суверенитету и территориальной целостности. Россия и Кремль больше не верят в эти принципы, которые они же сами подписали. Они нарушили правила.
А для всего мира это тест – правила нужно снова восстановить. И один из способов сделать это – победить Россию в Украине. Россия должна проиграть в Украине, а украинцы – победить. Тогда эти правила будут восстановлены», – сказал дипломат.
По его словам, если Россия победит, то эти правила «канут в Лету».
Если Украина победит и сможет вытеснить Россию со своей территории, если украинская армия сможет отбросить российскую за границу, значит надежда на восстановлений есть. Именно поэтому Запад оказывает военную помощь Украине. Мы верим в эти правила, в эти принципы и ценности. Именно сейчас Украина ведет реальное сражение, и нам нужно, чтобы она победила», – сказал Тейлор.
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