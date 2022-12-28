Американский дипломат: нам кровь из носу нужна победа Украины

Запад поддерживает Украину, чтобы в мире воцарились его ценности.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что Россия больше не верит в ООН, в принципы, которые мотивировали ООН и до сих пор мотивируют остальных членов ООН. Это правила уважения к суверенитету и территориальной целостности. Россия и Кремль больше не верят в эти принципы, которые они же сами подписали. Они нарушили правила.

А для всего мира это тест – правила нужно снова восстановить. И один из способов сделать это – победить Россию в Украине. Россия должна проиграть в Украине, а украинцы – победить. Тогда эти правила будут восстановлены», – сказал дипломат.