Американский дипломат: нам кровь из носу нужна победа Украины

28.12.2022  14:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Запад поддерживает Украину, чтобы в мире воцарились его ценности.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад поддерживает Украину, чтобы в мире воцарились его ценности. Об этом в интервью телеканалу-иноагенту...

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«Очевидно, что Россия больше не верит в ООН, в принципы, которые мотивировали ООН и до сих пор мотивируют остальных членов ООН. Это правила уважения к суверенитету и территориальной целостности. Россия и Кремль больше не верят в эти принципы, которые они же сами подписали. Они нарушили правила.

А для всего мира это тест – правила нужно снова восстановить. И один из способов сделать это – победить Россию в Украине. Россия должна проиграть в Украине, а украинцы – победить. Тогда эти правила будут восстановлены», – сказал дипломат.

По его словам, если Россия победит, то эти правила «канут в Лету».

Если Украина победит и сможет вытеснить Россию со своей территории, если украинская армия сможет отбросить российскую за границу, значит надежда на восстановлений есть. Именно поэтому Запад оказывает военную помощь Украине. Мы верим в эти правила, в эти принципы и ценности. Именно сейчас Украина ведет реальное сражение, и нам нужно, чтобы она победила», – сказал Тейлор.

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