Американский дипломат обвинил США и ЕС  в косовской проблеме

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший посол США в Сербии Уильям Монтгомери заявил, что международное сообщество ставит правительство Сербии в безвыходное положение, настаивая на продолжении диалога с Косово.

Об этом он заявил в интервью агентству Tanjug.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я боюсь, что международное сообщество ставит правительство Сербии в безвыходное положение, потому что я не уверен, что международное сообщество осознает последствия его действий», — сказал Монтгомери.

Кроме того, экс-посол добавил, что именно из-за уступок, сделанных Западом, Курти мог зайти слишком далеко и вызвать реакцию Белграда, которой не хотят ни Сербия, ни мир.

В ответ на вопрос о том, как он видит роль США и итоги диалога в Брюсселе, и чего можно ожидать до 1 сентября, то есть до даты, пока реализация решения по номерным знакам и личным документам отложена, Монтгомери сообщил, что не настроен оптимистично.

«На какой «диалог» они могут рассчитывать, когда Курти и албанцев не заставляют соблюдать соглашения, уже достигнутые в диалоге, спрашивает он и заявляет: «Зачем правительству Сербии идти на дальнейшие уступки, когда Курти разрешено игнорировать предыдущие обязательства?», – отметил дипломат.

Проблему экс-посол видит в том, что Курти чрезвычайно опасен и что, похоже, он, вероятно, «по расчету или по глупости» зайдет слишком далеко и тем вызовет резкую реакцию Сербии. При этом такое развитие событий нежелательно и для Белграда, и для международного сообщества.

«Но они продолжают смягчать ответственность Курти. Почему? Потому что США и большинство стран ЕС хотят, чтобы Сербия признала Косово независимым в его нынешних границах. Это их настоящая цель. Если нынешняя политика ЕС/США продолжит поощрять Курти, ответственность за любое возможное насилие ляжет на них самих», — подчеркнул собеседник агентства.

Проблема, по его мнению, в том, что ЕС не понимает, что «замечательная мягкая сила» в данном случае совершенно неэффективна.

«Чтобы это сработало, ЕС должен открывать и закрывать все остальные разделы и заниматься Косово только тогда, когда будет виден конец пути к членству в ЕС», — считает Монтгомери.

Он напоминает, что в этих условиях ни у кого в Сербии нет оснований полагать, что членство в ЕС вообще близко.