Американский дипломат объяснил, как США хотят обмануть Путина с Минскими соглашениями

19.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Формальное согласие Джо Байдена на необходимость соблюдения Минских соглашений, озвученное на встрече с Владимиром Путиным в Женеве, – это лишь уловка. Минска-2 нужен Западу лишь для того, чтобы сохранять санкционное давление на Россию.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Хербства, в Европе есть влиятельные страны, которые хотят отмены санкций, и в случае, если Украина выйдет из договоренностей, это может произойти.

«Минск» стал поводом для применения санкций со стороны Евросоюза. И эти санкции – важный инструмент в конфликте. «Минск» не сделал ни шага для примирения, потому что мы все знаем, что нужно для примирения. Россия должна отступить от Донбасса, и пока Путин не решил отступить – не будет прогресса. Наша роль – усиливать нажим на Кремль, чтобы убедить Путина отступить. С этой целью «Минск» имеет смысл», – заявил Хербст.

Он также подчеркнул, что в случае, если Украина выйдет из «Минских соглашений», то санкции в отношении России будут отменены:

«Я не исключаю этого результата. Мы знаем, что есть влиятельные страны в Евросоюзе, которые хотят снять санкции… Противники санкций в Евросоюзе любят говорить о том, что Украина тоже не соблюдает «Минск». Поэтому было бы лучше, если бы Украина не усиливала позицию противников санкций в Евросоюзе», – завил Хербст.