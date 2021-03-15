Американский дипломат объяснил, почему Байден не звонит Зеленскому

15.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина не входит в число первоочередных приоритетов администрации нового президента США Джо Байдена, однако волноваться самостийникам в Киеве не стоит – очередь дойдет и до звонка Владимиру Зеленскому.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил посол США в Украине в 2006-09 и 2019 годах Вильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Волноваться не надо. В Вашингтоне много разных дел, касающихся как дел внутри страны, так и за ее пределами. У президента Байдена на повестке дня очень много вопросов, касающихся американской экономики, борьбы с пандемией и так далее. То есть, он пытается сосредоточиться на всех вопросах в своей работе», – заявил Уильям Тейлор.

Он отметил, что, хотя Джозеф Байден еще и не звонил Зеленскому, но уже сделал заявление по Украине.

«Госсекретарь тоже уже сказал все, что можно, об Украине. Министр обороны США также говорил по телефону с министром обороны Украины. Это обычная процедура – все то, что происходит в рамках устойчивых, дружественных, партнерских отношений между странами, и это не зависит от того, был или не был телефонный звонок.

Это не зависит от того, был или не был телефонный звонок, потому что, у Украины и США есть большая история взаимодействия. Поэтому не обязательно звонить. Это произойдет, но это не влияет на наши отношения», – добавил экс-посол.