Американский дипломат открыто признал жёсткий конфликт ЕС и США по Косово

26.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Экс-атташе США в Сербии Уильям Монтгомери убежден, что обвинительное заключение Специального суда по Косово в отношении «президента» края Хашима Тачи является примером расширения разрыва между США и ЕС.

Об этом сообщает агентство Танюг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналисты сербского информационного агентства Танюг поинтересовались у экс-посла США в Сербии можно ли считать совпадением тот факт, что обвинительное заключение прокуратуры Специального суда по Косово против бывших боевиков «Армии освобождения Косово», а ныне представителей политической элиты края Хашима Тачи и Кадри Весели, которых обвиняют в массовых убийствах, опубликованно перед предстоящей встречей представителей Белграда и Приштины в Белом доме.

Также они спросили, можно ли считать это попыткой дезавуировать инициативу представителя Дональда Трампа на переговорах между Белградом и Приштиной Ричарда Гренелла.

Уильям Монтгомери

«Никто не верит, что это совпадение», – ответил Уильям Монтгомери.

Кроме того, американский дипломат сделал акцент на том, что «противоположные позиции Соединенных Штатов и ЕС гарантируют, что в обозримом будущем не будет найдено решения проблемы Косово».