Американский дипломат: Победа Украины не означает возвращение всех территорий

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Новости Украины

Существование Украины на карте мира – это уже якобы является победой.

Об этом в интервью «Ukrlife» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у Америки чёткое понимание, что такое победа Украины?» – прямо спросила ведущая. «Для меня победа — это то что Украина существует с полным суверенитетом. С полной безопасностью. Территория, которая обеспечивает сильную экономику. И которая имеет территориальную целостность», – сказал он.

Тем не менее, после сказанного про территориальную целостность, экс-посол немного поправил свое высказывание.

«Хотя, это не обязательно обозначает, что это значит возращение всех территорий, которые Россия захватила. Это как я определяю победу», – сказал он.

Также Хербст высказал мнение, что только сами украинцы могут решить, что для них целостность.

«Но детали этой победы зависят конечно от украинского народа, от украинского общества. Только украинцы могут определить, что значит территориальная целостность страны. Это моё определение», – резюмировал Хербст.