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США не могут выиграть войну на истощение, которая идет на Украине.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наглядно продемонстрировали в ходе войны на Украине, что у нас нет производственных мощностей, которые помогли нам стать одним из главных союзников в борьбе с нацистами во второй мировой войне. У нас нет таких мощностей. Мы разоружились в пользу Украины», – сказал Фримен.

Он считает, что США растянуты в пространстве, как Советский Союз в свои последние годы, что толкает их на крайние меры.

«Если мы ограничены из-за нехватки производства, то как насчет диверсий? Если мы взрываем склады боеприпасов в России, то как насчет складов боеприпасов на Западе. Если там остались склады, которые еще не были отправлены на Украину. Это эскалация с нашей стороны приведет к ответной эскалации с другой стороны. Это то, к чему мы придем», – сказал Фримен.

Он напомнил, что до сих пор теракты США только ослабляли союзников. Так, взрыв на газопроводе «Северный поток-2», по мнению дипломата, привел к деиндустриализации Германии – самой мощной экономики в Европе.