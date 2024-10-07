Американский дипломат рассказал, на что должны тратить деньги украинцы, чтобы эффективнее воевать

Telewizja Polska World взяло интервью в кулуарах Варшавского форума по безопасности с американским дипломатом, директором по делам Европы в Совете национальной безопасности США Майклом Карпентером. В заголовок вынесена интересная и нетривиальная для западных медиа мысль: «Американское дальнобойное оружие не выиграет войну, победит украинское, считает американский дипломат».

Карпентер – бывший посол США в ОБСЕ и специальный помощник президента США, считает, что есть гораздо лучшее и эффективное решение, чем то, за которое ухватились в Киеве – что Украина должна получить разрешение от Вашингтона на использование американского оружия дальнего действия против целей в России, чтобы выиграть войну.

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Рецепт от американского дипломата не блещет оригинальностью. Впрочем, кое-какие интересные идеи в нем все же проскальзывают.

«Следует сосредоточиться на помощи Украине в разработке ее собственных средств дальнего действия, производимых внутри страны. Потому что, если посмотреть на кривую затрат, то именно так Украина выигрывает эту войну, имея возможность атаковать узлы командования и управления, логистику, аэродромы. Эти цели находятся не в непосредственной близости от границы, которая находится в зоне действия ATACMS, а за ее пределами, и эти беспилотники украинского производства — это возможность, которая позволяет им это делать», – считает он.

Поэтому, по его словам, нет острой необходимости обсуждать использование оружия дальнего действия американского производства, если системы украинского производства доказали свою эффективность при нанесении ударов по целям в глубине российской территории.

По словам Карпентера, предоставление финансирования Украине, которое позволило бы ей и дальше развивать эти более дешевые решения, «более устойчиво с экономической точки зрения, а также с военной точки зрения, а инвестиции в собственную оборонно-промышленную базу Украины — это будущее этой войны».

Дипломат считает, что есть более эффективные способы поддержать Украину и что «дальние удары по России ….честно говоря, это не меняют правила игры на поле боя».

Он добавил: «Сейчас Украине нужно мобилизовать дополнительных мужчин для работы на передовой. Она нуждается в обучении и оснащении своих новых бригад, и она очень, очень нуждается в системах противовоздушной обороны».

Чтобы способствовать этому, президент США Байден решил собрать лидеров стран, поддерживающих Украину, для участия в саммите, который состоится 12 октября на американской базе в Рамштайне, Германия, и намерен «бросить» вызов другим лидерам, чтобы они «пришли на эту встречу с конкретными обещаниями поддержки Украины».

Учитывая, что некоторые украинские удары, нанесенные с использованием возможностей собственного производства, смогли достичь «Полярного круга», Карпентер сказал:

«Это именно то, куда должны идти их деньги. Не говоря уже о разрешениях на использование ракет ATACMS через границу. Для меня это именно то, в чем Украина имеет сравнительное преимущество. Они настолько инновационны, что могут смотреть на картину поля боя, внедрять инновации в эти дроны с помощью программного обеспечения, других возможностей, а затем развертывать их в режиме реального времени в России», — добавив, что предоставленные США системы лучше всего используются для нанесения ударов по российским аэродромам в Крыму и на Донбассе.

Он добавил: «Вот на чем они должны сосредоточить свои возможности», подчеркнув, что предоставление финансирования Украине, которое позволило бы ей и дальше развивать эти более дешевые решения, является более «устойчивым как с экономической, так и с военной точки зрения» и что «инвестиции в собственную оборонно-промышленную базу Украины — это то, за чем будущее этой войны». Раскритиковал дипломат и еще один способ помочь Украине, на котором настаивает Зеленский, — это польские ПВО, размещенные на польской земле, которые сбивают российские ракеты и беспилотники, пока они находятся над Украиной. Хотя Польша была открыта для этой идеи, это также требует координации с союзниками, включая США. Но Карпентер считает, что и это решение не особенно осуществимо. «Польша не сможет сбивать входящие угрозы Украине с польской территории. Мы говорим здесь о гипотетических предположениях, которые не имеют никакого смысла. […] И это не выгодно Украине, потому что им нужны возможности на передовой», – говорит он.

Тем не менее, по словам Карпентера, на встрече в Рамштайне США будут призывать Польшу, а также других натовцев, безвозмездно передать Украине системы вооружений, которые будут использоваться для лучшего воздействия на фронте.