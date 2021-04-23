Американский дипломат рассказал, зачем Штаты до сих пор нелегально присутствуют в Сирии

23.04.2021, Москва, Максим Никифоров

Сирийская кампания США начиналась как борьба с террористами «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ), но сейчас она представляет из себя открытое противодействие сирийскому правительству во главе с президентом Башаром Асадом.

Такое мнение в интервью изданию CovertAction Magazine выразил бывший американский посол в Сирии Роберт Форд. В беседе с журналистами он рассказал, почему Вашингтон не забирает своих военных из ближневосточной страны, а также попытался объяснить агрессивную политику США по отношению к САР.

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Он рассказал, что вторжение в Сирию было организовано для борьбы с боевиками, но потом Вашингтон стал использовать военный контингент для оказания давления на Дамаск. Одним из рычагов влияния он назвал санкции, введенные против ближневосточного государства.

Дипломат попытался объяснить, как тяжелое вооружение попало к сирийским террористам. Для этого он провел параллель с доставкой оружия окруженным войскам Франции в годы Второй мировой войны. По его мнению, тогда тоже не все поставки доходили до адресата, часть оружия доставалась нацистам.

В беседе с сотрудниками CovertAction Magazine он фактически признал, что сейчас американские власти в Сирии занимаются противодействием местному правительству, поскольку «Исламское государство» было разгромлено сирийской армией при поддержке ВКС России и «ЧВК Вагнера». Несмотря на то, что у Пентагона не осталось больше причин оставлять подразделения в САР, руководство США не спешит выводить контингент из страны.

Источник фото: pixabay.com