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Страны западного блока должны поспешить заключить мир с Россией, пока Украина не погибла окончательно.

Об этом в ходе своего выступления в Ист-Бэй заявил бывший посол США в Саудовской Аравии, экс-советник главы Пентагона Час Фридман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политика США привела к большим страданиям на Украине, и к увеличению оборонных бюджетов здесь, и в Европе. Но не смогла ослабить или изолировать Россию. Продолжение того же курса не приведёт к достижению этих, часто заявляемых американских целей. Россия научилась бороться с американскими вооружёнными системами, и разработала эффективные контрмеры против них. Она стала военно сильнее, а не слабее. Она переориентировалась и освободилась от западного влияния, а не оказалась в изоляции», – сказал дипломат.

«Если цель войны – установить лучший мир, то эта война этого не достигает. Украина разрушается во имя русофобии. На данный момент никто не может с уверенность предсказать, какая часть территорий или населения Украины останется, когда боевые действия прекратятся», – сказал Фридман.

Он подчеркнул, что Киеву уже практически некем продолжать войну.

«Стратегия борьбы с Россией до последнего украинца всегда была отвратительной. Но когда у НАТО на исходе украинцы, это не просто цинично – это больше не работает… Когда войны не могут быть выиграны, обычно лучше искать условия для их завершения, чем усиливать неудачу. Пришло время отдать приоритет сохранению как можно большей части Украины. Но, к сожалению, и Москва, и Вашингтон, кажется, настроены продолжать разрушение Украины. Каков бы ни был исход этой войны, Киев и Москва в конечном итоге должны будут найти основу для сосуществования. Вашингтону необходимо будет поддержать Киев в вызове России», – добавил дипломат.

Он подчеркнул, что именно Запад спровоцировал войну, убедив Киев отказаться от Стамбульских соглашений.

«Этой войны не нужно было допускать, каждая сторона потеряла гораздо больше, чем приобрела. Из того, что произошло с Украиной, есть чему поучиться, мы должны изучить эти уроки», – подытожил Фридман.