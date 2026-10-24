Американский дипломат-русофоб подстрекает к бунту против «Грузинской мечты»

Максим Столяров.  
24.10.2026 20:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 422
 
Грузия, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, США


Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» способствует расширению влияния Ирана, России и Китая.

Об этом в рамках заседания «Атлантического совета» [признан нежелательной организацией в РФ] заявил экс-помощник Госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Крамер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Грузинскому гражданскому обществу необходимо подчеркнуть угрозу, которую «Грузинская мечта» представляет не только для собственного народа, но и для интересов США в регионе. Накануне премьер-министр Грузии, премьер от «Грузинской мечты», встретился с президентом Ирана. Насколько я помню, США и Иран не ладят друг с другом.

Получается, «Грузинская мечта» заигрывает с врагами Америки. Ситуация с Россией сейчас немного более запутанная в свете событий последней недели, но «Грузинская мечта» определённо предоставила России гораздо больше доступа в Грузию, возобновив прямые рейсы и многое другое», – вещал американец.

«Приток русских в Грузию также создаёт угрозу стирания грузинской идентичности, чего никогда не случится, но «Грузинская мечта», похоже, не слишком заинтересована в её защите.

Поэтому я думаю, что важно дать понять администрации и членам Конгресса, что это угроза не только внутри Грузии, но и угроза интересам США в регионе, поскольку это способствует расширению влияния Ирана, России и Китая. Это не отвечает интересам США, и мы должны осознать эту реальность», – добавил Крамер.

Читайте также: Лондон вводит санкции в отношении граждан Грузии за поддержку СВО

Метки:

English version :: Читать на английском Американский дипломат-русофоб подстрекает к бунту против «Грузинской мечты»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора