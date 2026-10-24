Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» способствует расширению влияния Ирана, России и Китая.

Об этом в рамках заседания «Атлантического совета» [признан нежелательной организацией в РФ] заявил экс-помощник Госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Крамер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Грузинскому гражданскому обществу необходимо подчеркнуть угрозу, которую «Грузинская мечта» представляет не только для собственного народа, но и для интересов США в регионе. Накануне премьер-министр Грузии, премьер от «Грузинской мечты», встретился с президентом Ирана. Насколько я помню, США и Иран не ладят друг с другом.

Получается, «Грузинская мечта» заигрывает с врагами Америки. Ситуация с Россией сейчас немного более запутанная в свете событий последней недели, но «Грузинская мечта» определённо предоставила России гораздо больше доступа в Грузию, возобновив прямые рейсы и многое другое», – вещал американец.