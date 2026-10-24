Американский дипломат-русофоб подстрекает к бунту против «Грузинской мечты»
Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» способствует расширению влияния Ирана, России и Китая.
Об этом в рамках заседания «Атлантического совета» [признан нежелательной организацией в РФ] заявил экс-помощник Госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Крамер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Грузинскому гражданскому обществу необходимо подчеркнуть угрозу, которую «Грузинская мечта» представляет не только для собственного народа, но и для интересов США в регионе. Накануне премьер-министр Грузии, премьер от «Грузинской мечты», встретился с президентом Ирана. Насколько я помню, США и Иран не ладят друг с другом.
Получается, «Грузинская мечта» заигрывает с врагами Америки. Ситуация с Россией сейчас немного более запутанная в свете событий последней недели, но «Грузинская мечта» определённо предоставила России гораздо больше доступа в Грузию, возобновив прямые рейсы и многое другое», – вещал американец.
«Приток русских в Грузию также создаёт угрозу стирания грузинской идентичности, чего никогда не случится, но «Грузинская мечта», похоже, не слишком заинтересована в её защите.
Поэтому я думаю, что важно дать понять администрации и членам Конгресса, что это угроза не только внутри Грузии, но и угроза интересам США в регионе, поскольку это способствует расширению влияния Ирана, России и Китая. Это не отвечает интересам США, и мы должны осознать эту реальность», – добавил Крамер.
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