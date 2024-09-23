Американский дипломат: Саммит БРИКС станет логическим ударом по американскому господству

Елена Острякова.  
23.09.2024 18:58
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Агрессивные действия США на Украине привели к консолидации их противников.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Агрессивные действия США на Украине привели к консолидации их противников. Об этом экс-помощник министра...

«Именно из-за эскалации конфликта на Украине Владимир Путин отправился в Пхеньян и подписал соглашение с Северной Кореей. Именно из-за конфликта на Украине и действий НАТО и США – Иран и Россия объединились. А они давние враги. Китай и Россию подтолкнули к этому мы, потому что мы агрессивно вели себя на обоих концах Евразийского континента. Мы настаивали на расширении НАТО, размещая американское оружие на границах России в Европе», – сказал Фримен.

По его словам, США теряют не только военное, но и экономическое влияние в мире. Свидельством тому станет саммит БРИКС в Казани в октябре, на который съедутся более 100 стран.

«И вот, мы едем в Казань, где по всей видимости будет обсуждаться реформа валютного обмена, которую Иран будет проводить в китайской валюте. Это может привести к расширению влияния Китая. Роль доллара снижается. Казань обещает представить какие-то инновации в этой области, что станет настоящим ударом по американскому господству в мире», – заключил Фримен.

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