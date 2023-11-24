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Украина могла бы придумать массу вариантов компромисса по статусу неподконтрольных территорий – от автономии до федерализации и превращения их в независимые государства с отсрочкой референдума по будущему устройству на 20 лет.

Об этом заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что подобные рецепты от американца уже не актуальны, однако на Украине простому гражданину и такие рассуждения грозят обвинениями в госизмене.

«Вы могли бы иметь временное соглашение, которое открывает возможность восстановления «Минских соглашений», согласно которым различные области Донбасса, и на юге, должны были оставаться частью Украины, но пользоваться своего рода языковой и культурной автономией, которой пользуется Квебек, например, в Канаде. Или федерализированная Украина. Если хотите, вы могли бы согласиться, что они будут независимыми, Россия отменяет свою аннексию, они становятся независимыми государствами на период, согласованный, скажем, на 20 лет, в конце которого будет референдум, чтобы принять решение. Это были бы честные выборы, которые определят, хотят ли они остаться независимыми, статью частью России или Украины. Еще, может быть, мы могли бы изобрести что-то вроде статуса Содружества в Пуэрто-Рико. Вы знаете, в любом случае, есть много возможностей, но чего не хватает, так это каких-либо усилий по привлечению дипломатического воображения», – рассуждал Фриман.